Résultats du bac : du stress, des larmes et des rires

Si la joie semblait avoir envahi pendant quelques minutes la cour du lycée, elle n'était toutefois pas totale. Certains étaient un peu déçus de leurs résultats. "J'espérais la mention Bien, je n'ai eu que la mention Assez bien. Cet après-midi, cela ira mieux, mais là, je trouve cela dommage" , reconnaît Jade un peu dépitée.

D'autres par contre, font carrément la mine des mauvais jours et ne sont pas trop causants. Venu avec sa bande de potes, ce grand gaillard n'a pas obtenu le précieux sésame. "C'est clair que je n'ai pas assuré, j'aurais dû plus travailler", regrette-t-il. "Moi, j'ai le rattrapage, j'aurais bien aimé faire la fête ce soir" , confesse son copain.

Car si effectivement, le taux de réussite de ce 1er groupe est sensiblement le même cette année avec un pourcentage de 70.4%, contre 70.8% en 2018 pour l'ensemble des candidats des séries générales et technologique, il est en baisse de 2% pour la filière générale et en hausse de 1.5% pour la technologique… De quoi faire plus ou moins de candidats heureux… ou malheureux selon les filières. Au total, ce sont 438 candidats qui devront plancher de nouveau les 8 et 9 juillet s'ils veulent passer du stade de lycéen à celui de bachelier.