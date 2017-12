Résultats du 4e tirage du jeu concours Happy XMAS !

Voici la liste des gagnants :

PAPEETE, le 21 décembre 2017. (COMMUNIQUE) Le quatrième tirage du jeu Happy XMAS a fait 21 heureux gagnants !Pour participer, il fallait joindre au bulletin, disponible dans le Tahiti Infos ou dans les points de ventes de la Pacifique des Jeux, 5 tickets non gagnants des jeux Emeraude, Fruits!, Iaorana ou Happy Winter.Tous les gagnants pourront récupérer leurs lots à partir du vendredi 22 décembre 2018 au Fare Loto à Papeete avec leur pièce d’identité.FONG Nathalie gagne deux voyages aller-retour à Los Angeles sur Air Tahiti Nui, en classe économie,TEGARIPA Hina, TEHEVINI Monia , Louise PUAIRAU , TINOMOE Lise, SNOW HURUPA Eliza gagnent chacun un téléphone VODAFONE SMART ULTRA offert par Vodafone, d’une valeur de 28.900 F.CFTEISSIER Louis, TUIHANI Milda, MATA Titaitau , EBB Ida, VAHINUA Anua gagnent chacun un bon d’achat de 20.000 F.CFP utilisable dans les magasins Champion (inscrits sur le coupon),MAIHOTA Heiarii, REID Allison, CHAN Vincent, TEMANUOAIOURA Louisa, PANG Berndatte gagnent chacun un bon d’essence d’une valeur de 20.000 F.CFP à utiliser dans les stations SHELL et PACIFIC,YU HING Gilles, ALVES Louis, VAHINE Thérèse, HEIMANU Kevin, ETAIA Virau gagnent chacun une pochette de tickets à gratter d’une valeur de 20.000 F chacune offertes par la Pacifique des Jeux.Rendez-vous le jeudi 28 décembre 2018, pour le (dernier) SUPER TIRAGE du jeu concours HAPPY XMAS! De nombreux lots sont à gagner ! et n’oubliez pas tous les bulletins déposés (que cela soit pour le 1er tirage ou le 4e) seront utilisés pour ce dernier tirage !Ah oui ! Plus nous avançons dans les tirages, plus le montant des cadeaux augmente ! et surtout vous avez la possibilité de pouvoir gagner plusieurs fois ! Comme ce fut le cas de Mme Changne Irène qui remporte au tirage 2, une pochette de 10.000 F.CFP de tickets à gratter et au 4e tirage, une pochette de 15.000 F.CFP de tickets à gratter !Retrouvez toute l’actualité du jeu concours HAPPY XMAS, sur le site internet https://www.pdj.pf/ , ou en écoutant Radio 1, Tiare FM ou dans le Tahiti Infos.