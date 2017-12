Résultats du 3e tirage du jeu concours Happy XMAS !

PAPEETE, le 14 décembre 2017. (COMMUNIQUE) Le troisième tirage du jeu Happy XMAS a fait 21 heureux gagnants !Pour participer, il fallait joindre au bulletin, disponible dans le Tahiti Infos ou dans les points de ventes de la Pacifique des Jeux, 5 tickets non gagnants des jeux Emeraude, Fruits!, Iaorana ou Happy Winter.Tous les gagnants pourront récupérer leurs lots à partir du vendredi 15 décembre 2018 au Fare Loto à Papeete avec leur pièce d’identité.BELIN Ludovic gagne un voyage aller-retour à Narita sur Air Tahiti Nui, en classe économie,ESTALL Tinitua, AMARO Rubel , RAATIRAORE Marcel, TETUANUI Georgie, SOUTI Zakaria gagnent chacun un téléphone Galaxy J120 offert par Vodafone,IHORAI Ella, MARAKAI Juliette, BONTENT Lydia, NG YIN Tching Yen, TAMAHAHE Célia gagnent chacun un bon d’achat de 15.000 F.CFP utilisable dans les magasins Champion (inscrits sur le coupon),VANFAU Toriki, DESCARPENTIER Alicia, HORLEY Line, TAUAEA Olivia, VAHINE Fred gagnent chacun un bon d’essence d’une valeur de 15.000 F.CFP à utiliser dans les stations SHELL et PACIFIC,DAMIDE Vairava, MARUHI Mahearii, MO Wilma, BERNARDINO Emile, CHANGNE Irène gagnent chacun une pochette de tickets à gratter d’une valeur de 15.000 F chacune offertes par la Pacifique des Jeux.Rendez-vous le jeudi 21 décembre 2018, pour la suite du jeu concours HAPPY XMAS! De nombreux lots sont à gagner !et n’oubliez pas tous les bulletins déposés (que cela soit pour le 1er tirage ou le 4e) seront utilisés pour le dernier tirage du 28 décembre 2018 !Ah oui ! Plus nous avançons dans les tirages, plus le montant des cadeaux augmente ! et surtout vous avez la possibilité de pouvoir gagner plusieurs fois ! Comme ce fut le cas de Mme Changne Irène qui remporte au tirage 3, une pochette de 10.000 F.CFP de tickets à gratter et cette fois-ci, une pochette de 15.000 F.CFP de tickets à gratter !Retrouvez toute l’actualité du jeu concours HAPPY XMAS, sur le site internet de la Pacifique des Jeux https://www.pdj.pf/ , ou en écoutant Radio 1, Tiare FM ou dans le Tahiti Infos.