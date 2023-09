Restos du Coeur: la famille de Bernard Arnault annonce verser une aide de 10 millions d'euros

Paris, France | AFP | lundi 04/09/2023 - La famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a annoncé lundi verser une aide de 10 millions d'euros aux Restos du Coeur contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leurs distributions alimentaires en raison de difficultés financières.



"Cette contribution d'urgence répond à l’appel lancé par l'association, qui demeure à la recherche de fonds complémentaires pour finaliser son budget annuel", précise un communiqué de la famille Arnault.



"Par ce don solidaire, la famille Arnault souhaite contribuer activement à aider une magnifique association d’intérêt général qui œuvre pour les plus fragiles, sans discontinuer depuis près de 40 ans", est-il ajouté.



"Ce don ne donne lieu à aucune contrepartie, ni aucune défiscalisation", a précisé à l'AFP un porte-parole de Bernard Arnault.



En raison de difficultés financières, les Restos du Coeur vont être contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires et lancent un appel à l'aide auquel ont répondu dès dimanche soir des entreprises et le gouvernement, qui leur a promis un soutien immédiat.



Les Restos du Coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, se retrouvent dans le rouge en raison de la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", due à l'inflation, a expliqué dimanche Patrice Douret, président de la célèbre association caritative créée en 1985 par Coluche.



La ministre des Solidarités Aurore Bergé a promis dimanche une aide supplémentaire de l'Etat de 15 millions d'euros. Elle a en outre annoncé que 6 millions d'euros seraient par ailleurs dédiés à des associations venant en aide aux tout petits.



Outre cette "augmentation de la subvention", "notre objectif c'est de rassembler autour de nous aussi de la solidarité privée, parce que c'est la responsabilité de toutes et de tous", a expliqué Emmanuel Macron lors d'une interview lundi.



"Donc c'est simple: engagement de l'Etat avec l'argent du contribuable, et dons privés pour qu'on puisse obtenir ces 35 millions" dont les Restos du Coeur disent avoir besoin pour terminer l'exercice à l'équilibre, a résumé le chef de l'Etat.



Bernard Arnault (avec sa famille) est l'un des hommes les plus riches du monde. Il se dispute régulièrement la place de première fortune mondiale avec Elon Musk, selon le classement du magazine Forbes.



Antoine Arnault, fils ainé de Bernard Arnault, se rendra mardi dans les locaux des Restos du Cœur pour concrétiser ce geste solidaire, en présence d’Aurore Bergé, Ministre des Solidarités et des Familles, selon le communiqué.



Ce geste de la famille Arnault a suscité plusieurs réactions au sein de la gauche.



"Quelle contrepartie pour Bernard Arnault et sa famille ? On ne veut pas la charité, mais l'égalité ! Le rôle des ministres est de conduire des politiques publiques, pas de faire du mécénat", a régit sur X (anciennement Twitter) le député écologiste Aurélien Taché.



"+Vous voulez les misérables secourus, moi je veux la misère supprimée+. La charité de Bernard Arnault ne masquera pas l’injustice fiscale qui frappe les français. Il est grand temps de rétablir cette justice !", a réagi Fabien Roussel, le patron du PCF sur le même réseau social citant Victor Hugo.



La députée LFI Daniele Obono a pour sa part publié également sur X: "si Bernard Arnault payait sa juste part d'impôt et que vous aviez mis en place la taxation des ultra riches que nous proposons depuis 6 ans, vous n'auriez pas eu besoin d'en appeler à leur charité, ni de les en remercier, car il y aurait moins de bénéficiaires aux Restos du cœur".