Résidence d’écriture, deuxième appel

TAHITI, le 4 avril 2022 - L’association des éditeurs de Tahiti et des îles lance un nouvel appel aux auteurs. Elle propose deux résidences d’écriture, soit deux mois en immersion au fenua dédiés à la création littéraire pour un auteur de Polynésie et pour un auteur du Pacifique. Vous avez jusqu’au 1er juin.



Tous les auteurs du bassin océanien (Pacific islands, Papouasie Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaii, Nouvelle-Calédonie…) et de Polynésie française (résidents ou natifs) ayant déjà publié et ayant un projet d’écriture en langues française, anglaise ou autochtones (littérature, poésie, théâtre, littérature de jeunesse) peuvent répondre à l’appel qui vient d’être lancé par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI). Ils pourront bénéficier d’une immersion de deux mois dans une île polynésienne pour se consacrer à leur projet.



L’objectif d’une résidence d’écriture est d’offrir aux auteurs les conditions matérielles nécessaire à l’écriture : un environnement et un espace de travail propices à la création tout en favorisant le développement d’échanges avec le public. Concrètement, ce dispositif propose une structure d’accueil, des propositions d’hébergement, une prise en charge des frais quotidiens et une rémunération.



La première résidence a été lancée en 2021. Elle prévoyait dès sa création deux résidences, l’une pour un auteur océanien et l’autre pour un auteur de Polynésie française. Mais les restrictions sanitaires n’ont pu permettre l’accueil d’un auteur océanien. C’est Titaua Peu qui a été lauréate de la toute première résidence polynésienne.



Une résidence modulable



Consciente des contraintes et obligations des auteurs, l’association propose un format de résidence modulable et adaptable. Aussi, la résidence peut-elle être continue sur deux mois ou bien découpée en deux séjours d’un mois ou en quatre sessions de deux semaines. Titaua Peu est partie, en 2021, un mois à Rikitea et un mois à Taha’a.



Les auteurs sélectionnés devront s’engager par exemple à participer à un programme d’échanges et de rencontres avec le public, avec les scolaires ou bien encore à fournir un texte de retour d’expérience. Vous avez jusqu’au 1er juin pour envoyer votre candidature. Deux jurys distincts se réuniront pour étudier les projets et sélectionner les auteurs.