Résidence Taoe : le couple de Hamuta s'explique

La semaine dernière, nous avions rencontré les personnes handicapées de la résidence Taoe, à Hamuta, à Pirae.Ces personnes dénonçaient des nuisances sonores et les agressions verbales d'un couple. Ce couple que nous n'avions pas pu rencontrer lors de notre reportage est venu à notre rencontre pour s'expliquer., assure l'homme. Arrivé en avril 2015, avec un enfant handicapé, le couple explique avoir passé les premiers mois tranquilles jusqu'en décembre 2015 "où le premier squatteur est arrivé" avant que d'autres arrivent. Ont suivi les premiers pe'a pe'a, des nuisances sonores et l'agression d'un jeune adolescent par des squatteurs selon le couple.Lire aussi Le ras-le-bol des personnes handicapées de Taoe La présence de squatteurs, c’est-à-dire de personnes habitant dans la résidence sans être inscrites officiellement sur le bail, a été dénoncée auprès de l'OPH par les habitants. Les appartements, tous des F1 avec terrasse, ne sont pas conçus pour accueillir des familles nombreuses. Le règlement de la résidence Taoe précise d'ailleurs qu'il est interditet que leset leset les animaux sont interdits. L'homme reconnaît avoir lancé des insultes et mettre la musique fort. ", insiste-t-il.La direction de l'OPH a signifié la résiliation du bail au couple pour ne pas avoir respecté le règlement de la résidence., souligne l'homme aux côtés de sa femme. Le couple peut décider de contester cette procédure auprès du tribunal.