Le ras-le-bol des personnes handicapées de Taoe

PIRAE, le 11 avril 2018. La résidence Taoe, à Pirae, accueille des personnes handicapées. Depuis trois ans, ces personnes subissent les nuisances sonores et les agressions d'un couple, qui s'est vu retirer la garde de son enfant handicapé pour cause de maltraitance. Les habitants expriment leur ras-le-bol. L'OPH assure que le problème sera réglé d'ici trois mois.



Depuis 2006, Chanterel Hauata, appelé Coco au quotidien, habite dans la résidence Taoe à Hamuta. Malvoyant, il a été logé dans cette résidence lors de son ouverture. La vocation de cet immeuble, doté d'un ascenseur, était d'accueillir des personnes en situation de handicap (malvoyant, hémiplégique…). Jusqu'en 2015, tout se passe bien pour tous les habitants. Mais il y a trois ans, un couple arrive avec son enfant handicapé. Le jeune adolescent, maltraité, est placé au bout d'un an et demi en famille d'accueil. Michel, tétraplégique, se souvient encore entendre les coups tomber sur ce jeune enfant. Le garçon parti, le couple reste tout de même dans l'appartement. Sous l'emprise de l'alcool et du paka, le couple crie ou se dispute souvent. Dans leur F1, ils ont également cinq chiens qui vont aussi dans les parties communes. La semaine dernière, le kinésithérapeute de Michel, qui vient tous les jours de la semaine lui procurer des soins, se fait importuner par un chien. Après avoir tenté de le repousser en faisant du bruit, son maitre est intervenu en insultant le professionnel de santé et en s'interposant physiquement devant lui. Une goutte d'eau qui fait déborder le vase du ras-le-bol pour tous ces résidents.



Ce bruit est très pesant pour ces personnes qui passent beaucoup de temps dans leur logement. Allongé dans son lit, Michel passe ses journées en regardant la télé. Ce mardi matin, le son est à peine perceptible. "Je mets le son très bas car j'ai peur qu'il vienne me dire que je fais trop bruit et que cela parte en insultes" . La soirée, la femme de Michel, le rejoint après sa journée de travail et tente de se reposer.



Du bruit jour et nuit

Entre l'appartement de Coco et de Michel, Ferdinand a posé ses affaires en 2015 dans cette résidence avec sa femme après avoir passé neuf mois au centre Te Tiare. "En arrivant, j'étais soulagé car je me suis dit : 'ouf, j'ai une maison adaptée à ma situation'. Au fil des jours, ma déception a commencé à grandir. J'ai vu des gens sous le fare pote'e qui buvaient, fumaient, qui tapaient avec les pieds dans les portes…" Ces nuisances sont difficiles à gérer au quotidien. "Des fois, ça m'énerve. J'ai des crises" , ose-t-il dire, assis dans son fauteuil roulant. " Ma femme travaille la journée, elle voudrait se reposer le soir. Mais ils font du bruit aussi bien le jour que la nuit".