Réseaux sociaux, violences sexistes… les jeunes femmes sensibilisées à leurs droits

Papeete, le 8 mars 2019- A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Centre du service national de Polynésie française a décidé d'organiser une Journée Défense et Citoyenneté afin de sensibiliser les jeunes filles à ce thème. Une trentaine de jeunes filles était réunie ce vendredi 8 mars à la mairie de Punaauia.



"Le 8 mars, c'est la seule journée de l'année consacrée aux femmes et à leurs droits, alors on en a profité aujourd'hui pour mettre en valeur ce thème en organisant cette Journée Défense et Citoyenneté. On a souhaité rappeler aux jeunes filles que les droits des femmes ont été acquis très progressivement (...). Les lois de la République française accordent aux hommes et aux femmes la même égalité" , souligne le lieutenant-colonel, Michèle Szmytka, Directrice du Centre du service national (CSN) pour la Polynésie française.

Afin de sensibiliser à ce vaste sujet la trentaine de jeunes filles, conviées à la mairie de Punaauia, le Centre du service national a fait intervenir Sandrine Noilou, juriste au centre d’information sur les droits des femmes et des familles à Papeete.

Pendant environ une heure, la professionnelle a énuméré les principaux droits acquis par les femmes depuis 75 ans environ. "Les femmes ont eu le droit de vote en 1944 (…). Savez-vous que jusqu'en 1965, elles devaient demander à un homme (leur père, leur mari, leur frère…), l'autorisation de travailler ? Elles n'avaient pas le droit non plus d'ouvrir un compte en banque, elles n'étaient donc pas indépendantes financièrement. C'était une sorte de violence économique" , précise la juriste aux jeunes Polynésiennes présentes.