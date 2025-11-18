

Rescue Clinic Day à Teahupo’o

Tahiti, le 23 novembre 2025 - La deuxième journée de formation et de sensibilisation au sauvetage en mer, intitulée “Rescue Clinic Day”, se tiendra le 29 novembre à Teahupo’o.



Le samedi 29 novembre, en face de la mairie de Teahupo’o, l’équipe de la Water Patrol Tahiti, la Mā’ohi Water Safety et Tahitian Water Safety, en étroite collaboration avec la commune de Taiarapu-Ouest, organise la deuxième journée de formation et de sensibilisation au sauvetage en mer, intitulée “Rescue Clinic Day”.



Cette deuxième session, dédiée au secourisme et au sauvetage en mer, sera spécialement axée sur les situations d’urgence en milieu de surf extrême.



Elle proposera un programme riche et varié et rassemblera les surfeurs de grosses vagues de la Presqu’île – Matahi Drollet, Eimeo Czermak, le champion olympique Kauli Vaast, Vahine Fierro, ainsi que de nombreux autres surfeurs – aux côtés des pompiers de Taiarapu-Ouest et des équipes de la Water Patrol.



Le programme de la journée sera basé sur la réflexion collective et l’initiation au premier secours, un relais “victimes” avec les pompiers et la pratique “rescue” en jet-ski.



L’objectif est de sensibiliser les pratiquants et intervenants du milieu marin à la prévention et la gestion des risques, former aux gestes de premiers secours et aux techniques de sauvetage en conditions réelles et favoriser la coopération entre associations, pompiers et acteurs locaux de la sécurité maritime.



La formation en premiers secours sera menée par Kereteki Ellis et Taiau Doom, instructeurs et formateurs certifiés en premiers secours. Leur expérience de terrain permettra aux participants d’acquérir des réflexes adaptés aux situations critiques rencontrées dans le surf extrême, notamment à Teahupo’o.



