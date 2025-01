Rescapée des flammes, une maison anti-incendies offre des leçons pour reconstruire Los Angeles

Pacific Palisades, États-Unis | AFP | mercredi 29/01/2025 - Dans une rue de Los Angeles cernée de ruines calcinées, une villa reste miraculeusement intacte. Loin de devoir sa survie au hasard, cette habitation anti-feu offre quantité d'inspirations pour reconstruire la ville, selon l'architecte Michael Kovac.



"Nous avons toujours su qu'un incendie viendrait ici", confie à l'AFP cet habitant du quartier de Pacific Palisades, installé avec son épouse Karina Maher au sommet d'une colline vulnérable.



Pour se préparer, ce couple d'"écologistes convaincus" a conçu sa maison avec minutie.



Les murs sont recouverts d'un bardage en fibre de ciment, les vitres sont isolées pour avoir le plus haut degré de protection à la chaleur, et le toit anti-feu est végétalisé, avec un terreau offrant une couche supplémentaire de protection.



Au lieu d'une pelouse, le jardin est pensé comme un "espace de défense", avec un parterre de roches volcaniques, parsemé d'agaves, d'oliviers nains et de coussins de belle-mère - des plantes désertiques.



Le tout protégé par un système d'arrosage, qui permet d'asperger du produit ignifuge retardant la progression des flammes.



"Si la plupart des maisons étaient construites selon une norme plus proche de celle-ci, je pense que le feu aurait pu être contenu", regrette M. Kovac.



L'architecte reste pantois devant l'étendue des dégâts provoqués par les incendies de Los Angeles, annoncés comme les plus coûteux de l'histoire américaine. En plein hiver, les flammes ont notamment presque rasé Pacific Palisades, un quartier plus vaste que Manhattan.



- "Choix des matériaux" -



A 62 ans, il espère que la reconstruction de la ville provoquera une vaste prise de conscience. Car aux Etats-Unis, de nombreuses maisons sont encore construites avec beaucoup de bois, à cause d'habitudes professionnelles qui ont la vie dure et de préférences esthétiques.



"Utiliser des matériaux résistants au feu peut être très efficient en termes de coûts", souligne-t-il. "Le choix d'utiliser du bardage en ciment plutôt qu'en bois, ça a un coût quasiment neutre."



La vidéosurveillance de sa maison montre le déluge de braises, attisées par des vents dignes d'un ouragan, qui s'est abattu sur sa rue. Dans son voisinage immédiat, aucune habitation n'a survécu.



"Quand c'est enveloppé de braises et encerclé par les flammes, (…) il n'y a plus que le choix des matériaux et sa conception qui protège la maison."



Ces incendies "ne sont qu'un exemple supplémentaire des effets du changement climatique", estime Mme Maher, son épouse. "Nous connaissons les solutions pour le ralentir, mais nous connaissons aussi celles pour s'y adapter, et c'est que nous devons tous faire."



Les feux sont "une excellente occasion, dans une situation horrible, d'essayer d'intégrer une série de bonnes pratiques", confirme la scientifique Yana Valachovic, spécialiste des constructions anti-incendies à l'université de Californie.



Elle recommande de protéger les voies d'aérations des maisons, pour empêcher que des braises s'y faufilent, d'utiliser des fenêtres en verre trempé, résistant à la chaleur, et de repenser son jardin.



"L'adaptation aux incendies ne requiert pas un investissement énorme, juste de vivre un peu différemment", insiste-t-elle auprès de l'AFP.



- Plan d'urbanisme -



Mais au-delà des normes de construction, les incendies provoquent un débat bien plus large à Los Angeles.



Dans cette mégapole composée d'une mosaïque de banlieues tentaculaires, où les enfilades de maisons pavillonnaires laissent peu de place aux immeubles d'habitation collectifs, faut-il forcément reconstruire sur le même modèle ?



"Le plan d'urbanisme (...) est un problème", souligne M. Kovac.



L'architecte s'inquiète des décrets déjà signés par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et la maire, Karen Bass, pour rebâtir au plus vite.



Selon lui, ils risquent d'aboutir à l'érection de nouvelles maisons trop proches les unes des autres, ce qui a favorisé la propagation du feu à Pacific Palisades.



Comme de nombreux professionnels, il aimerait que la ville prenne le temps de tirer les leçons du drame. D'autant qu'elle pourrait en profiter pour construire plus d'habitat collectif, afin d'alléger la crise du logement en Californie.



"Nous devons faire en sorte que ce quartier redevienne plus sûr et qu'il prenne en compte certaines des nouvelles réalités liées à la nécessité d'augmenter le nombre de logements", argue-t-il.