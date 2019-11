Réquisitions attendues lundi pour Air Moorea

PAPEETE, le 22 novembre 2019 - Au terme de deux semaines de procès, les avocats des familles des victimes du crash d’Air Moorea ont plaidé vendredi en déplorant le « florilège d’inepties » avancées par la défense. L’avocat général prendra ses réquisitions lundi et sera suivi des plaidoiries des avocats des prévenus.



Le procès du crash d’Air Moorea, qui avait coûté la vie à 20 personnes le 9 août 2007, touche à sa fin au terme de deux semaines de débats. Les conseils des parties civiles ont plaidé vendredi pour réaffirmer leur certitude sur la cause du crash.



Premier avocat à s’exprimer devant la cour d’appel, Me Jacquet a rendu un hommage appuyé aux familles des victimes pour lesquelles il a été particulièrement douloureux d’affronter un deuxième procès : « Vous nous avez donné une leçon de dignité, de courage et d’humanité car je n’ai jamais entendu ni haine, ni volonté de vengeance de votre part. Il vous a fallu du courage pour surmonter l’incompréhension face à ce drame, pour supporter les recherches et retrouver les corps déchiquetés et broyés de vos proches » . L’avocat a ensuite fustigé l’attitude des prévenus et leur « méthodologie » : « Des témoins sont venus à la barre en se faisant passer pour des experts. Ils ont insufflé le doute pour convaincre la cour que l’on ignore ce qui a pu se passer. Mais les prévenus n’ont que des théories, des extrapolations et des stratégies de défense à opposer à la vérité ! » Ecartant une à une toutes les thèses avancées lors de ce procès, Me Jacquet a affirmé que les « éléments objectifs » du dossier tendaient à démontrer que la cause du crash était la rupture du câble de gouverne de profondeur.