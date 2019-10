Requins: Macron souhaite que La Réunion rouvre ses eaux à la baignade et au surf d'ici 2022

Paris, France | AFP | jeudi 24/10/2019 - Emmanuel Macron, en déplacement jeudi sur l'île de la Réunion, a souhaité que le territoire français, sujet à des attaques de requins, puisse rouvrir ses eaux à la baignade et aux activités nautiques "d'ici 2022".



"Je souhaite que d'ici 2022, on ait totalement amélioré (les choses) pour pouvoir rouvrir à la baignade et au surf" les eaux de la Réunion, a déclaré sur la chaîne Réunion La 1ère le chef de l'Etat.

La baignade et toutes les activités nautiques hors lagon sont interdites à la Réunion par arrêté préfectoral depuis le 26 juillet 2013. Mais plusieurs attaques de requins ont eu lieu car des personnes enfreignent cette interdiction.

"Je ne veux pas simplement vous dire +on rouvre+ en prenant des risques. Je veux être sûr que ces risques sont levés", a précisé Emmanuel Macron.

Le ministère des Outre-mer avait annoncé en février 2018 qu'il allait "doubler les financements du plan d’actions" antirequins à La Réunion, les portant à deux millions d’euros par an, afin de renforcer "la sécurité des zones pour la baignade et les activités nautiques".

Le chef de l'Etat a rappelé le dilemme : "on veut préserver la biodiversité, on a des réserves naturelles, et à côté de ça on a des surfeurs, on a des baigneurs, on a des gens qui veulent vivre normalement et qui sont attaqués".

"Les populations de requins qui ont été reconstituées, elles sont de nature à montrer qu'on a préservé ces dernières années la biodiversité". "Il faut à la fois finir les protections mais maintenant s'autoriser aussi dans quelques cas à faire des prélèvements" de requins, a-t-il précisé.

En mai, un homme âgé de 28 ans qui surfait au large de Saint-Leu (La Réunion) est mort après avoir été attaqué par un requin, 24e attaque de requin sur l'île et 11e mortelle.

La moitié de ces attaques concernent des surfeurs et des bodyboardeurs.