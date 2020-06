Reprise sportive en douceur sur l'île sœur

Les sports collectifs sont les sports les plus touchés par les conséquences de la Covid-19 à Moorea. Tous n’ont pas repris les entraînements et ont donc peu de chances de reprendre la compétition pour terminer la saison actuelle. Au niveau du football, par exemple, les présidents de clubs ont voulu être solidaires de la décision de la Fédération tahitienne en annulant aussi le championnat de Moorea ; le titre étant dévolu au leader du moment, l'AS Temanava. Au moment du confinement, les clubs allaient entamer la fin de la saison actuelle. Ils prévoyaient de terminer la Coupe de Moorea avant d'enchaîner par la finale de la Coupe communale.

Mais la reprise pose problème. "Les présidents ne veulent, en aucun cas, prendre en charge les frais liés aux éventuels sportifs victimes de la Covid-19. De plus, il sera très difficile de jouer en appliquant en même temps les gestes barrières. On ne veut pas dénaturer le football" explique Pare Salmon, président de la ligue de football à Moorea. Tous les footballeurs de l’île attendront donc la prochaine saison, qui débutera certainement en septembre, pour reprendre les entraînements.Les clubs de handball attendent quant à eux que leur fédération décide de reprendre ou non la compétition, avant de retrouver les terrains d’entraînement. Le District de Moorea handball avait prévu que les clubs de l’AS Tiare Anani et de l’AS Temanava terminent les championnats masculins et féminins de Tahiti avant de lancer les compétitions locales de Moorea. Mais les équipes de Moorea sont très réfractaires quant a une éventuelle reprise. "Si la fédération tahitienne lance le feu vert pour reprendre les matchs, on lui demandera d’abord quelles seront les mesures prises concernant l’application des gestes barrières. De plus, on leur demandera s’ils prévoient d’aider les clubs à acquérir le matériel nécessaire (masque, gel hydro-alcoolique…) pour se protéger du virus. On n’a pas les moyens pour en acheter. On rappelle qu’il y a 300 spectateurs dans la salle omnisport d’Afareaitu à chaque grand rendez vous. Ça va être problématique" réagit Teva Hanere, président de l’AS Tiare Anani et membre de la fédération. A noter que son club pointe à une belle deuxième place au classement masculin de la saison actuelle, pas loin de son grand rival l’AS Dragon.