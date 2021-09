Reprise des vols Air Tahiti, Hao est soulagé

Hao, le 30 mai 2021 – Après trois jours d'interruption de vols commerciaux en raison d'une panne sur un camion des pompiers, les rotations vont pouvoir reprendre dès ce lundi suite à l'intervention d'un mécanicien dépêché sur place samedi ; la population se dit soulagée.



A 11h30 samedi l'avion beechcraft du mécanicien tant attendu est arrivé à Hao, alors que tous les vols avaient été suspendus depuis jeudi et un vol ATR vers 10h00 en provenance de Papeete. Sur le tarmac, un problème technique vient de survenir sur le camion de pompiers de l'aérodrome, le camion démarre mais n'avance plus. Conséquence, le vol fait demi-tour à Hikueru et rentre sur Tahiti avec ses passagers car la sécurité ne peut être assurée sur Hao.

L'intervention du mécanicien aura duré jusqu'à 17h00 et la remise en état du véhicule.



Depuis quelques jours l'inquiétude avait commencé à s'installer au sein de la population et l'annonce de la reprise des vols est un soulagement pour tout le monde, à compter de lundi, les vols ATR reprendront leurs cours normaux avec un vol supplémentaires ce jour-là pour rattraper ceux de jeudi et de dimanche.