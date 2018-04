Reprise au petit trot pour les courses hippiques le 1er mai

Papeete, le 26 avril 2018 - C'est reparti pour une nouvelle saison de courses hippiques et le 1er mai, les chevaux ne vont pas chômer ! Mardi, les aficionados de chevaux pourront se rendre de nouveau à l’hippodrome de Pirae suivre les différentes courses et démonstrations. Toutefois, pour cette journée de reprise, l'Association Hippique et D'encouragement à l'Elevage de Polynésie Française Association Hippique (AHEE-PF) précise que seule une partie des chevaux de courses seront présents. L'explication est simple. Certains sont encore en train de peaufiner leur préparation et d’autres qui ne s'entraînent pas à Pirae, ont pris du retard dans leur préparation en raison des conditions climatiques de ce début d’année.

Toutefois, pour cette première journée, de nombreux chevaux et jockeys/drivers, une course ouverte aux paris simples, une course des ambleurs attelés ou encore une démonstration de course poney attelé, feront leurs show sur la piste de l'hippodrome.