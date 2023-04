Report à vendredi du lancement de la sonde Juice vers Jupiter

Kourou, France | AFP | jeudi 13/04/2023 - Le lancement de la sonde européenne Juice vers Jupiter, prévu jeudi à bord d'une fusée Ariane 5, a été reporté à vendredi en raison de mauvaises conditions météo, a annoncé Arianespace.



Le décollage, prévu à 12H45 GMT depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane française, a été reporté à cause d'un "rouge météo", à savoir des risques de foudre.



La prochaine tentative aura lieu dans 24 heures, à la même heure à 30 secondes près, a indiqué l'Agence spatiale européenne (ESA).



Le report a été annoncé quelques minutes seulement avant le décompte final, depuis la salle de contrôle Jupiter où étaient réunies plusieurs personnalités, dont le roi des Belges Philippe et l'astronaute français Thomas Pesquet.



A quelques kilomètres de là, le lanceur Ariane 5, dont ce sera l'avant-dernier vol, est installé sur son pas de tir, prêt à se propulser avec la sonde de six tonnes chargée dans sa coiffe.



Mission phare de l'ESA, Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) doit partir explorer Jupiter et ses lunes glacées, en quête d'environnements habitables pour des formes de vie extra-terrestres. Le voyage est prévu pour durer huit ans.



C'est la première fois que l'Europe spatiale s'élance vers une planète du système solaire externe, qui commence après Mars.



Le lancement de Juice, d'un coût de 1,6 milliard d'euros, intervient en pleine crise des lanceurs pour l'Europe, quasiment privée d'accès autonome à l'espace après le départ des fusées russes Soyouz de Kourou, des retards cumulés d'Ariane 6 et de l'échec du premier vol commercial de Vega C.