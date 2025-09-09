

Répétition générale avant la grande course

Tahiti, le 5 octobre 2025 - Ce samedi, au parc Aorai Tini Hau de Pirae, toutes les équipes qui participeront à la Hawaiki Nui dans trois semaines se sont retrouvées pour la 10e édition de la Air Tahiti Nui Race. Un parcours de 30 km dans des conditions de grosse houle a permis aux rameurs de se tester une dernière fois en format course avant la grande épreuve de la Hawaiki Nui. La team OPT réalise le doublé chez les seniors et les Open dames. Mais rien n’est encore joué, même si certains voyants sont au vert.



Le jour J approche à grands pas, et l’on sent une certaine excitation depuis quelques semaines dans les rendez-vous du va’a polynésien. La Hawaiki Nui revient dans toutes les conversations des amoureux du va’a et de cette course si particulière : “C’est vrai qu’on s’approche petit à petit de la Hawaiki Nui et que ces dernières courses sont importantes pour les équipes, car elles sont encore en test sur les rôles de chacun ou sur le matériel qui va être utilisé. C’est donc important pour elles d’être confrontées aux autres, même si elles ne livrent pas encore toutes leurs stratégies”, souligne Aldo Maueau, président de l’équipe Air Tahiti Va’a, encore sur le pont ce week-end pour aider les copains d’Air Tahiti Nui à organiser cette dernière course en terre tahitienne.



“Il y a certaines équipes qui vont partir à la Moloka’i, mais pas toutes, donc c’est pour ça que cette Air Tahiti Nui Race reste le dernier rendez-vous important, car elle regroupe toutes les équipes et les catégories qui seront là dans trois semaines.”



Shell, Enviropol, OPT, EDT, Huahine, mixtes, vétérans 50, Open dames, juniors… tous étaient bien sur la ligne de départ samedi, avec deux parcours quasi identiques, seulement rallongés pour les seniors et les vétérans 40.



“On a même failli le raccourcir au vu des conditions en mer, mais on a décidé de maintenir le trajet initial, car la sécurité était assurée pour tous les rameurs”, confiait le mythique président d’Air Tahiti Va’a.





OPT fait le doublé



Et il est vrai que le fort vent d’est qui s’était levé dans la matinée apportait avec lui une grosse houle, rendant la remontée difficile, mais offrant un surf spectaculaire à l’arrivée. Parties plus tôt dans la matinée, toutes les catégories (sauf seniors et vétérans 40) ont été relativement épargnées, notamment en début de parcours : “On a débuté avec un léger vent, mais plus on montait, plus il se levait et en arrivant à la pointe Vénus, c’est devenu compliqué, car le vent a commencé à forcir. Avec lui, forcément, la houle, donc difficile à gérer car on a eu pas mal d’eau dans la pirogue. Mais bon, ça nous habitue, il faut savoir se débrouiller dans toutes les conditions. Après, sur la descente, on s’est régalées car on a pu surfer de très belles vagues, et c’étaient de super sensations”, racontait Pauline Quemere de la team OPT, victorieuse avec ses coéquipières de la course Open dames sur 22 km.



“On a pris un bon départ et on s’est calées avec une équipe mixte, ce qui nous a permis de garder un bon rythme sur la remontée. Au retour, on les a doublés et on a même rattrapé une autre équipe mixte. On est contentes de vivre ces moments-là, car c’est une passion, le va’a, et maintenant il nous tarde d’être à la Hawaiki Nui !”



Avec un groupe d’une dizaine de filles pour deux étapes, la team OPT compte bien figurer parmi les premières pour cet événement.



La Hawaiki Nui dans toutes les têtes



Partis pratiquement deux heures plus tard, les seniors hommes et vétérans 40 sont tombés en plein milieu de la tempête. Une étape qui s’annonçait épique, certaines pirogues ayant même dû rebrousser chemin à cause de problèmes techniques survenus lors de la remontée. Mais les conditions restaient navigables et toutes les équipes se sont lancées à corps perdu dans cette ultime bataille commune.



Au premier check-point de la pointe Vénus, OPT menait déjà la course, talonné de quelques mètres par Air Tahiti. Ces deux teams avaient déjà creusé l’écart avec leurs poursuivants : loin derrière suivaient EDT et Enviropol, en lutte pour la troisième place. Sur un plan d’eau encore relativement calme à ce stade, la houle n’allait pas tarder à compliquer la navigation des rameurs.



Mais la fin du calvaire approchait, car la redescente à partir de Papeno’o allait devenir un tout autre terrain de jeu : “On connaît bien ces conditions. On sait que sur la remontée, il faut mettre de la force et de l’explosivité. On a su être en symbiose et en synchronisation, ce qui nous a bien aidés avec les copains. Et quand on a tourné premiers à Papeno’o, on s’est fait plaisir. On s’est dit qu’à partir de là, on allait travailler avec la distance et bien lire les vagues”, expliquait Keith Vernaudon, le fa’ahoro d’OPT.



Une stratégie payante pour les tenants du titre de la Hawaiki Nui 2024, qui ont su lâcher l’équipe d’Air Tahiti sur la fin de course : “On ne s’est pas trop emballés, on savait qu’Air Tahiti poussait pour revenir sur nous. Du coup, on a géré notre avance, et dès qu’ils revenaient, on augmentait la cadence. À l’entrée de la passe de Taaone, on a senti que c’était bon pour nous.”



Un bon test pour les champions en titre : “Sur ce genre de course, ça renforce beaucoup l’esprit d’équipe. On est en bonne forme physique, mais il reste encore trois semaines et on doit régler quelques détails. Après, on fera la course avec toute notre énergie et notre envie, et on verra bien ce qu’il se passera.”



Même état d’esprit pour la team Air Tahiti, victorieuse il y a trois semaines. Son peperu, Hotuiterai Poroi, reste confiant mais conscient qu’il leur reste du travail : “Aujourd’hui, on voulait voir notre évolution depuis la dernière course. On est contents malgré la fatigue qui commence à s’accumuler. On a été calmes dans la remontée et, sur le retour, on a bien surfé, même si on doit encore travailler ce secteur-là, car pour la Hawaiki Nui, il n’y a pratiquement que du surf. Il nous manque encore un peu de coordination entre nous, mais il nous reste deux bonnes semaines pour bien s’entraîner, car on gardera la dernière pour récupérer. On en aura besoin pour être prêts le jour J.”



Un moment attendu par tous. Trois semaines encore à patienter pour vivre l’aventure Hawaiki Nui de la plus belle des manières.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 5 Octobre 2025 à 12:55 | Lu 254 fois



