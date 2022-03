Reo et vidéo pour les élèves de Hao

Hao le 21 mars 2022 - Des élèves de CM2 de l’école primaire de Hao se préparent à participer à la deuxième édition du festival interscolaire de court-métrage pour la valorisation des langues polynésiennes.



Afin de faire acquérir des connaissances et compétences conduisant les élèves à communiquer en langues polynésiennes, la mission des langues vivantes de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) lance la deuxième édition du Festival interscolaire du court-métrage pour la valorisation des langues polynésiennes, autour du thème E te tama o te fenua, ‘a fa’ati’a mai na i tō’oe orara’a - Enfants du fenua, raconte-moi ton quotidien.



Associant les langues, la culture polynésienne et le numérique, ce festival, organisé sous forme d ’ un concours, vise à mettre en valeur la richesse des archipels. Dans le cadre de ce projet pluridisciplinaire, les élèves ont pour tâche de concevoir et réaliser des courts-métrages de cinq minutes, en langue polynésienne, afin de présenter leur quotidien.

Comme des pros



Pour cette deuxième édition (la première avait eu lieu en 2019), une multitude de classes sont d’ores et déjà inscrites. C’est le cas d'une classe de CM2 de l’école primaire Te Tahua o fariki de Hao, dirigée par Martine Mopi-Deane, également directrice de l'établissement. La classe s'est lancée dans l’aventure souhaitant aborder la vie quotidienne d’une famille paumotu et notamment la fabrication du faraoa ‘āvaro, un gâteau au coco cuit dans la terre. La famille de la jeune élève Shaina Iba s’est proposée d'accueillir les vidéastes en herbe pour mettre en scène un épisode de sa vie quotidienne. Les élèves avaient préalablement écrit le scénario et les dialogue en classe et ce sont données des rôles pour le tournage sur le site, jeudi. Chaque scène a été plusieurs fois répétée et filmée sous plusieurs angles par les élèves, le son, la lumière, le placement des caméras ont été débattus sur place, dans un calme étonnant.



"Sur place, les élèves comprennent mieux comment filmer, c’est du concret et ça développe leur goût pour l’art visuel", explique leur institutrice. Une fois dans la boîte, tous les plans seront triés et montés à l’école avant envoi de la capsule à la DGEE. Le vote de la meilleure capsule vidéo se fera à 50% par un jury et à 50% par le public lors de la semaine des langues qui devrait se dérouler dans le courant du mois de mai.





Rédigé par Teraumihi tane le Lundi 21 Mars 2022 à 15:44 | Lu 182 fois