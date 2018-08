Rentrée scolaire: l'absentéisme des professeurs sera sanctionné

Enfin, les nouveautés de cette année sont l'ouverture du collège de Bora Bora, mais surtout la mise en place de classes de sixième dans cinq écoles primaires : trois aux Marquises, une aux Tuamotus et une aux Australes. Ce nouveau dispositif permettra "d'accueillir dans les îles où il n'y a pas de collège, des élèves qui étaient en CM2 l'an dernier et qui cette année pourront suivre leur année de sixième dans le même établissement. C'est expérimental parce que nous ferons l'évaluation de ces sites à la fin de l'année et nous déterminerons si c'est viable, si ce qui est prévu permet à l'élève d'avoir une scolarité dite ordinaire", explique Thierry Delmas, directeur de la DGEE. Les professeurs des écoles en charge de ces classes du cycle 3 ont été sélectionnés par profil et ont reçu une formation l'an dernier. " Nous sommes en train d'équiper ces écoles de matériel informatique pour avoir de liens plus faciles pour le téléenseignement et d'autres outils pédagogiques. Nous allons accompagner ces élèves et cet enseignant avec les inspecteurs pédagogiques du second et du premier degré et aussi par des visites pour voir comment améliorer ce dispositif. Plus longtemps les élèves restent dans leur famille plus on lutte contre les ruptures psychoaffectives et le décrochage scolaire. Ce dispositif a été pensé pour laisser les enfants un an de plus chez eux ", conclut le directeur de la DGEE. .