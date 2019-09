Rentrée à six et en chanson dans la petite école de l'île d'Arz

Île-d'Arz, France | AFP | lundi 02/09/2019 - Au cœur du golfe du Morbihan, Méline, Ismaël, Léonie, Némalie, Charline et Thomas ont fait lundi leur rentrée en chanson dans l'unique classe de la petite école de l'île d'Arz.



"Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée. Nous vous souhaitons une très bonne année", ont entonné les six élèves devant l'école jouxtant l'église et la mairie.

"De la musique pour vous accueillir, pour associer travail et plaisir", ont chantonné les enfants, âgés de 4 à 11 ans, sous un soleil généreux.

Ils se sont ensuite réunis en cercle pour raconter leurs vacances d'été, avant d'enchaîner avec des exercices d'écriture ou de conjugaison, sous l’œil attentif de leur institutrice Marie Paul, 57 ans, et de Katia Le Meitour, 44 ans, leur Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles).

Après des jeux sous le grand marronnier qui orne la cour de l'école pendant la récréation, les élèves se sont rendus sur la plage pour un travail sur le développement durable, qui doit durer toute l'année scolaire.

Un panneau d'information sur les gestes à adopter pour préserver la faune et flore marine y a été réalisé par les élèves des années précédentes.

L'île d'Arz, qui compte environ 240 habitants, s'étend sur 3 km de long et autant de large. Elle est située à environ 15 minutes de bateau de Vannes.