Rencontre entre Xi et Albanese à Bali, signe de dégel entre Canberra et Pékin

Nusa Dua, Indonésie | AFP | mardi 14/11/2022 - Après des années de froid, le Premier ministre australien Anthony Albanese et le président chinois Xi Jinping ont cherché à relancer leur coopération mardi en tenant, en marge du G20 de Bali, leur premier sommet depuis plusieurs années.



Les dirigeants australiens et chinois avaient eu un échange bref en 2019 au cours d'un sommet du G20 au Japon, mais pas d'entretiens formels depuis cinq ans.



Xi Jinping a reconnu "des difficultés" entre les deux nations: "Ce n'est pas ce que nous voulions, car la Chine et l'Australie sont tous les deux des pays importants pour la région Asie-Pacifique. Nous devrions améliorer, maintenir et développer nos relations parce que c'est dans l'intérêt fondamental de nos deux peuples".



Après la rencontre, M. Albanese s'est félicité sur Twitter d'une "discussion positive et constructive": "Nous allons coopérer quand nous le pourrons, être en désaccord quand nous le devons, et suivre nos intérêts nationaux".



L'entretien, même limité à 32 minutes, signale un tournant dans la relation entre les deux pays rivaux dans le Pacifique-Sud.



Pékin n'a pas apprécié la volonté australienne de légiférer contre les opérations d'influence étrangères, de bannir l'équipementier Huawei de son réseau télécom et de demander une enquête indépendante sur les origines du Covid-19.



La Chine a, en rétorsion, sanctionné certains produits australiens, comme le charbon et le vin.



Après une longue période de froid marquée par des arrestations d'Australiens en Chine, les deux pays avaient repris des relations entre ministres au mois de juin.

le Mardi 15 Novembre 2022 à 05:14 | Lu 120 fois