Rencontre avec Titaua Peu ce soir à l'université

PAPEETE, le 11 avril 2018- L’Université de la Polynésie française organise une rencontre littéraire tout public ce mercredi 11 avril à 17h avec Titaua Peu, Prix Eugène Dabit du Roman populiste 2017 pour son roman Pina, édité chez Au vent des îles.



Alors que la semaine dernière l’UPF accueillait déjà les auteurs locaux Ariirau et Didier Alphen pour la parution de leurs recueils de poèmes respectifs chez ‘Api Tahiti Editions, le deuxième temps fort littéraire de ce mois d’avril aura pour invitée spéciale Titaua Peu, Prix Eugène Dabit du roman populiste 2017 pour Pina, édité Au vent des îles. La séance sera animée par des étudiants de Lettres et Arts, et leur enseignante Titaua Porcher, Maitre de conférences en langues et littératures françaises. Au programme, des questions avec l'auteur et des lectures d'extraits de son œuvre. L'éditeur sera présent, vous pourrez acheter un exemplaire de l'ouvrage qui pourra vous être dédicacé.



La rencontre, ouverte à tous, aura lieu ce mercredi 11 avril à 17h à la bibliothèque universitaire.