Rencontre avec Myriam Malao : “Des convictions simples mais bien ancrées”

Tahiti, le 15 novembre 2022 - Originaire du Vanuatu, Myriam Malao est une personnalité incontournable du marché de la capitale du pays, Port-Vila. Elle en est la présidente de l’association des femmes qui regroupe six associations. Cuisinière, elle s’inscrit pleinement dans un combat pour une alimentation saine, privilégiant les produits locaux. Autre combat important : celui des violences faites aux femmes. Elle viendra nous parler alimentation mais nous régalera aussi par ses paroles en dévoilant son extraordinaire talent de conteuse.





À grands traits, comment définiriez-vous votre parcours ?

“C’est un parcours de combats, difficile, en solo, avec des convictions simples mais bien ancrées. J’ai des ambitions personnelles, mais elles sont mises au service des gens autour de moi.”



Quels sont vos principaux combats ?

“Le premier est celui pour l’environnement, avec notre action pour bannir le plastique du Vanuatu. Nous l’avons menée jusqu’au bout. Le second est celui en faveur des femmes et de leur statut pour qu’elles ne soient pas réduites au silence et à la passivité par des traditions et coutumes qui tendent à les mettre à l’écart de la vie publique. Nous avons combattu la violence faite aux femmes et nous nous sommes engagées pour empêcher les hommes de monopoliser toutes les prises de décision. Nous avons voulu aussi “rééduquer” les jeunes filles pour qu’elles choisissent d’être libre de leurs choix.”



Et votre lien avec Tahiti, quel est-il ?

“Pour moi, Tahiti, ce sont avant tout les écrits puissants de Chantal Spitz qui m’ont émerveillée. Je suis impatiente de venir à Tahiti pour découvrir ce monde dont nous sommes finalement proches. Découvrir nos liens et ce que nous partageons. En tant que conteuse, je veux aussi leur raconter nos histoires, nos traditions.”



Qu'attendez-vous de ce Salon du livre et de votre rencontre avec le public ?

“Le thème du salon, mā’a (la nourriture), me parle évidemment énormément. Je le trouve très intéressant et fédérateur tant la nourriture concerne des aspects si différents de la vie. Je viens aussi de ce monde car je suis cuisinière. Je vais donc m’emparer avec plaisir de ce thème en partageant mes connaissances, mes envies et mes combats aussi. Je veux aussi par ma présence apporter un peu à Tahiti mon soutien à ceux qui mènent des combats similaires aux nôtres, être à leur côté.”



Vous parlez de votre combat contre la “malbouffe” ?

“Oui, un problème commun entre Tahiti et le Vanuatu, assurément. Ainsi au Vanuatu, nous avons fait la promotion de produits locaux, nous avons appelé fermement à les privilégier face aux aliments importés. Nous avons incité chaque foyer à créer son jardin. Nous devons trouver des solutions. Elles existent, sont réalisables et réalistes. Dans ce combat, nous devons guider et aider les plus jeunes et les familles. Voilà tout ce que je veux partager !”