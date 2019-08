Remous autour du projet Résidence Hana à Sainte-Amélie

PAPEETE, 28 août 2019 - Un collectif de riverains s’oppose au projet immobilier Résidence Hana dans le fond de la vallée de Sainte-Amélie à Papeete.



Imagine Promotion envisage d’édifier un immeuble de 32 logements de standing sur 5 niveaux dans le fond de la vallée de Sainte-Amélie, sur une parcelle d’un peu moins de 5000 mètres carrés à quelques minutes du centre-ville de Papeete. Le projet bénéficie d’un permis de construire accordé en juin dernier.



La date du lancement des travaux n’est pas encore programmée. Mais dans ce quartier familial, plusieurs riverains se lèvent pour contester le projet. Cette poignée de voisins a souhaité manifester publiquement son opposition, mardi, avec le secours du très médiatique Joinville Pomare, un cousin. "Cette vallée, on l’aime parce qu’elle est calme, à deux pas du centre-ville tout en étant à la campagne. On se connait tous ici", explique Carlos Roquigny, un retraité domicilié depuis plusieurs années dans le voisinage.



Dans le groupe, Rony Domingo assure qu’il se démène depuis fin 2018 pour mobiliser contre le projet. Il a tenté en vain d’obtenir audience auprès du maire de Papeete. A la tête du collectif riverain il assure pourtant avoir recueilli 250 signatures d’habitants de Sainte-Amélie favorables à sa démarche. Pour lui, la voie d’accès à la vallée n’est pas suffisante : le surcroît de véhicules attendu pose un problème de sécurité, à terme, pour les enfants du voisinage habitués à jouer sur la route. "On est prêts à se battre pour bloquer ce projet, assure-t-il en pointant un projet d’immeuble trop immense pour une petite vallée comme la nôtre."



Contacté, le promoteur se veut compréhensif et rassurant. "Ces réactions de crainte sont normales. Mais il faut se rendre compte que l’on projette de réaliser un immeuble de standing dans ce quartier. On a réduit considérablement la taille du projet en prenant en compte le voisinage", explique Franck Zermati. Pour lui, ce projet "valorisera le quartier". En attendant, le promoteur se dit prêt à recevoir les représentants du collectif de riverains afin de les rassurer. "Nous avons l’habitude de travailler dans le respect de la réglementation et d’être à l’écoute des gens."