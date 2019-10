Remorqueur naufragé dans l'Atlantique: les trois marins rescapés accueillis à Fort-de-France

Paris, France | AFP | lundi 07/10/2019 - Les trois marins rescapés du naufrage du remorqueur Bourbon Rhode qui a coulé dans l'Atlantique fin septembre, faisant 4 morts et sept disparus, ont été accueillis dimanche à Fort-de-France, a-t-on appris lundi de la préfecture de Martinique qui coordonnait les recherches.



Les trois marins sont arrivés à bord de la frégate de la marine française, le Ventôse, rentrée après une semaine de recherches au milieu de l'océan, sur une zone de 110.000 km2, à presque quatre jours de bateau de Fort-de-France, et à plus de trois heures d'avion du Cap-Vert.

Après avoir été accueillis par les autorités civiles et militaires, en présence de représentants de l'armateur, la société Bourbon (groupe de services à l'industrie pétrolière), "ils ont été médicalement pris en charge par les structures sanitaires et vont pouvoir retrouver leurs proches", a précisé la préfecture, qui a coordonné les recherches, avec le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Antilles-Guyane.

Le Bourbon Rhode, remorqueur battant pavillon luxembourgeois a coulé en raison d'une voie d'eau alors qu'il se trouvait à proximité de l'ouragan Lorenzo, à 1.200 milles nautiques (2.222 km) de la Martinique. Il avait envoyé un appel de détresse le 26 septembre.

Les trois marins avaient été retrouvés dans un canot de sauvetage deux jours plus tard. Deux sont Ukrainiens, la nationalité du troisième n'a pas été précisée.

Quatre corps ont également été repêchés dans les premiers jours et sept autres marins sont portés disparus. L'équipage était majoritairement ukrainien. Il comptait aussi un Croate (le capitaine), un Russe, un sud-Africain et un Philippin.

Le Cross AG a allégé les recherches depuis samedi dernier. "Après une semaine de recherche, le délai de survie d’un homme à la mer, même équipé, est largement dépassé", avait indiqué la préfecture, qui diffuse "désormais des messages aux navires croisant dans la zone du naufrage".