Remorqueur Bourbon Rhode coulé: une embarcation semi-rigide repérée

Paris, France | AFP | dimanche 29/09/2019 - Une "embarcation d'intervention rapide (semi-rigide) retournée" a été repérée dans la nuit de samedi à dimanche dans le cadre des recherches pour retrouver 11 marins du remorqueur Bourbon Rhode qui a coulé dans l'Atlantique, a fait savoir le propriétaire du navire.



Un des 5 navires de commerce engagés dans l'opération est actuellement en route pour essayer de récupérer l'embarcation, repérée successivement par deux avions, a précisé le groupe de services maritimes pour l'industrie pétrolière Bourbon.

Le Bourbon Rhode, remorqueur battant pavillon luxembourgeois, a coulé dans l'Atlantique suite à une voie d'eau alors qu'il était en difficulté jeudi à proximité d'un ouragan de catégorie 4.

Trois membres d'équipages ont été retrouvés samedi à bord d'un radeau de sauvetage par des équipes de secours.

Les recherches mises en œuvre par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Antilles-Guyane et la Marine nationale française pour retrouver les 11 membres de l'équipage "continuent de se dérouler", indique le communiqué.

En plus des 5 navires commerciaux déroutés, d'un Falcon 50 de la Marine nationale et d'un avion américain du National Hurricane Center (NHC), une frégate de surveillance Ventôse de la Marine nationale et son hélicoptère de type Panther interviendront lundi, est-il précisé.