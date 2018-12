Remise des prix de la 2e édition des Trophées du tourisme

PAPEETE, 3 décembre 2018 - La grande famille du tourisme polynésien s'est réunie samedi soir en présence de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, pour la remise de prix de la 2e édition des Trophées du Tourisme.L'événement s'est tenu en soirée, samedi soir, à l’Intercontinental Resort - Tahiti. Pour la deuxième année consécutive, le ministère du Tourisme souhaite mettre en avant et promouvoir les acteurs du secteur qui font vivre le tourisme polynésien. C'est l'occasion de remercier celles et ceux qui œuvrent au rayonnement de la destination, à la valorisation culturelle et environnementale de l’offre touristique, et de saluer leur passion, leur dynamisme et leur professionnalisme.Cette soirée, retransmise en direct sur Tahiti Nui Télévision (TNTV), a réuni plus de 200 personnes, sur le thème de La Bounty. L'événement était parrainé par Thérèse Rattinassamy-Huber qui, avec son époux et l'association "Bounty Tahiti", oeuvre à la réalisation et au retour en Polynésie d'une réplique du célèbre navire, afin de faire vivre et de partager avec nos visiteurs cette part de l'histoire de la Polynésie.On trouvait parmi les jurés des représentants du ministère du Tourisme, du ministère de la Culture, de Tahiti Tourisme, du service du tourisme, de l'association du tourisme authentique et du syndicat des agences de voyage. Ils ont décerné les prix suivants :prix : Marquises Diving prix : Maohi Nui Boraprix : Hélène Spa by Hélène SillingerAir Tahiti Nui: Pauline Youssef, gérante de l’hôtel Maitai de Bora bora.Le public qui a aussi été appelé à se mobiliser pour voter via les réseaux sociaux (page Facebook Lovetahiti ) a élu :Dans une ambiance polynésienne et pleine d’émotion, chaque lauréat a reçu son trophée. Nicole Bouteau a salué chacun d'entre eux pour leur implication quotidienne pour le développement touristique du Fenua. Elle a également remercié toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien au rayonnement de la destination et font preuve d’idées, de projets originaux, innovants, en rappelant également que la plus grande richesse de notre Pays ce sont les Polynésiens, acteurs de leur développement.