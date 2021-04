Remise des dons du Tõta Tour à la présidence

Tahiti, le 27 avril 2021 - Hier midi, le président Édouard Fritch avait rendez-vous avec les enfants du centre Papa Nui pour la remise des fonds collectés lors du Tõta Tour 2021. Dans l’impossibilité de réaliser son traditionnel tour de Tahiti, l’évènement s’est réinventé cette année avec les dons en ligne et des urnes collector plus grandes. L’argent récolté va permettre de financer des activités pour les enfants atteints de trisomie 21 accueillis au sein du centre.



Hier à la présidence, Édouard Fritch a accueilli un dizaine de jeunes du centre Papa Nui porteurs de la trisomie 21 pour leur remettre les fonds récoltés durant ce mois de donation par le gouvernement, les administrations et les ministères. “Cette semaine est un peu spéciale. Hier nous avons lancé un site internet dédié aux personnes extraordinaires, aujourd’hui je suis avec vous et vendredi sera la journée de la mobilité”, a adressé aux jeunes le président de la Polynésie française.



Annulé en 2020, le Tõta Tour s’est adapté pour finalement avoir lieu du 21 mars au 21 avril 2021. En plus des traditionnelles urnes disponibles dans les magasins et les commerces, des urnes “collector” plus grandes avaient été déposées dans les mairies, à la présidence ou encore au centre Papa Nui. Cette année, le Tõta Tour s’était également digitalisé avec l’option du don en ligne sur le site de la Fondation Anãvai.



145 000 Fcfp de dons en ligne



“Le Tõta Tour existe depuis 2009 et nous avons été capables tous ensemble de nous renouveler d’année en année et d’être créatifs” a assuré Stéphane Marandin, directeur du centre Papa Nui et créateur de l’évènement. Selon lui, la fin des tõta programmée pour le 1er septembre 2021 ne signifie pas la fin du Tõta Tour. La preuve en est, 145 000 Fcfp de dons en ligne ont été récoltés sur le site de la Fondation Anavãi. “Le Tõta Tour est évidemment une récolte de fonds mais je crois que notre fierté est qu’il soit rentré dans les mentalités, dans la culture solidaire polynésienne”, s’est réjoui Stéphane Marandin.