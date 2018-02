Remise de 77 bons d’aides en matériaux à la Presqu'île

PAPEETE, 5 février 2018 - Le ministre du logement a remis, vendredi, à l’agence OPH de Taravao, des bons d’aides en matériaux à 77 familles des communes de la Presqu’île.



Jean-Christophe Bouissou a remis ces aides en présence du président du Conseil d’administration de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), accompagné du directeur général de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), Moana Blanchard, vendredi, à l’agence OPH de Taravao. Les bons d’aides en matériaux concernent 77 familles des communes de Hitiaa, Mahaena, Papenoo, Tiarei, Faaone, Afaahiti et Pueu. L’ensemble de ces bons représentent un montant d’aide global de 48,75 millions Fcfp.



Selon le dispositif défini par la délibération du 2 décembre 1999, ces bons d’aides en matériaux leur permettront de rénover l’habitat individuel dans toutes les îles de la Polynésie française, par la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité des logements, notamment en renforçant leur salubrité, leur solidité et leur étanchéité, ainsi que le confort de ses habitants.



A cette occasion, deux familles résidentes de la commune de Taravao ont reçu les clés de leur fare OPH. Pour bénéficier de leur fare, ces familles ont réglé une participation moyenne de 286 000 Fcfp calculée selon les revenus des ménages et le nombre de personnes à charge. Le montant global de la subvention publique qui leur a été accordée s’élève à environ 16,9 millions Fcfp.