Rémi Rossi fait de la résistance aux Oceania de badminton

Tahiti, le 14 février 2023 - Dernier Tahitien en lice aux Oceania, à Auckland, Rémi Rossi s'est hissé mardi en demi-finale du tableau masculin. Il doit affronter dans la nuit de mardi à mercredi la tête de série numéro 2 du tournoi, le Néozélandais, Edward Lau, pour une place en finale.



Dernier rescapé du clan tahitien aux Oceania de badminton, Rémi Rossi était toujours en course mardi pour une potentielle victoire. Le badiste polynésien s'est en effet extirpé entre lundi et mardi des huitièmes et des quarts de finale. D'abord dans la nuit de lundi à mardi, pour son huitième de finale, Rémi Rossi était opposé à la tête de série numéro 6 du tournoi, l'Australien Ricky Cheng. À la traine en début de partie, il a compté jusqu'à cinq points de retard sur son adversaire (13-8), Rossi s'est ensuite repris grignotant petit à petit son retard à coup de smash bien senti et en profitant également des fautes de l'Australien. Le badiste polynésien s'est finalement adjugé le gain de la première manche sur le score de 21-18.



Sur la lancée de son premier set, Rémi Rossi allait être plus conquérant dans le second acte et allait cette fois-ci prendre les devants en ayant jusqu'à quatre points d'avance (14-10). Le Tahitien a ensuite connu une nouvelle baisse de régime et s'est fait rejoindre à 18-18. Un petit coup de moins bien sans conséquence puisqu'il s'est adjugé le set 21-19, empochant au passage son ticket pour le grand huit de la compétition.



Rossi lâche son premier set mais l'emporte



En quart de finale, mardi, Rossi était opposé à un autre Australien, Ricky Tang. Comme le Tahitien, Tang avait fait tomber au tour précédent une grosse tête de série, son compatriote Adam Dolman. Comme lors de son huitième de finale, Rémi Rossi a eu du mal à rentrer dans sa partie. À la traine dans la première manche où il a compté jusqu'à cinq points de retard, le Polynésien a été contraint de concéder son premier set de la compétition (21-14).



Un bon électrochoc pour Rossi qui allait immédiatement se reprendre dans la deuxième manche. Cette fois-ci il a dicté le jeu et fait la course en tête pour recoller à un set partout (21-16). Un regain de forme qui ne s'est pas confirmé dans le troisième acte où le Tahitien allait de nouveau subir et compter six points de retard en milieu de set (10-4). Mais une nouvelle fois le badiste du fenua allait trouver les ressources nécessaires pour retourner complètement le match. Il allait d'abord recoller à 14-14 avant de remporter 7 des 11 derniers points pour finalement l'emporter 21-18 dans l'ultime manche.



Direction donc le dernier carré où il retrouvait le Kiwi, Edward Lau, tête de série numéro 2. Le match doit se disputer dans la nuit de mardi à mercredi avant peut-être une éventuelle finale.

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 14 Février 2023 à 19:33 | Lu 156 fois