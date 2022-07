Remarquable bilan pour la sélection tahitienne aux championnats de France de natation

Tahiti, le 17 juillet 2022 - Les Championnats de France jeune de natation organisés à Pau se sont achevés vendredi avec trois titres pour Déotille Videau, Rohutu Teahui et Teherearii Oopa. La sélection tahitienne a décroché au total huit titres de champions de France agrémentés de quatre médailles d’argent et deux de bronze.



L’apothéose attendue vendredi de la part de la sélection tahitienne a bien eu lieu dans le cadre du Stade Nautique de Pau à la 3e édition des Championnats de France jeunes. Lors des trois premières journées de compétition, Tahiti avait déjà décroché cinq titres de champions de France. Une moisson que l’on espérait encore plus éclatante au final, eu égard au programme du jour vendredi, avec des épreuves où des podiums étaient jouables pour les représentants du fenua. Et les jeunes Tahitiens ont bien été encore à la hauteur et en particulier Deotille Videau qui a décroché son troisième titre de championne de France sur 200 mètres dos.



De son côté, Tehearearii Oopa capitalise également sur un troisième titre avec le 100 mètres NL. Rohutu Tehui décroche enfin son deuxième titre sur 50 mètres dos. Trois des six nageurs de la sélection tahitienne sont donc devenus champions de France. Notons aussi que Ragihei-Kura Timo a participé à la très bonne moisson tahitienne avec un titre de vice-championne de France sur 200 mètres brasse. Elle rate de peu une seconde médaille en finissant au pied du podium du 200 mètres papillon.



Quant aux deux autres sélectionnés, Enoa Vial a réalisé sa meilleure performance en rentrant dans le top 5 du 1500 mètres NL et Heimaruiti Bonnard a participé à trois finales B. Huit titres, 14 médailles, trois records de Polynésie (Déotille Videau), deux meilleures performances françaises des 13 ans (Rohutu Teahui), 30 meilleures performances tahitiennes (les meilleures performances sont des record nationaux ou régionaux par catégorie d’âge), ce bilan chiffré témoigne de l’excellente préparation des nageurs tahitiens.

“Beaucoup d’espoirs” Samedi matin lors du Aito Swimming organisé dans le bassin de Pater, le milieu de la natation tahitienne évoquait avec admiration la superbe performance d’ensemble de la sélection tahitienne à Pau. Michel Sommers, le président de la Fédération tahitienne de natation se montrait lui évidemment très satisfait de la campagne de ses jeunes licenciés mais soulignait qu’il n’était pas étonné plus que cela : “Notre sélection a réalisé une belle campagne aux championnats de France et cela récompense une bonne préparation et un potentiel que l’on savait très intéressant chez certains de nos jeunes. C’est une génération qui autorise beaucoup d’espoirs pour les Jeux du Pacifique de 2027 à Tahiti. Cela étant, le haut niveau de performance de nos jeunes n’est pas une surprise dans la mesure où la plupart des sélectionnés figuraient en bonne place dans les classements nationaux. La fédération et les clubs ont fait en sorte que nos pépites continuent leur progression et se présentent à Pau dans les meilleures dispositions physiques et mentales. Et puis il faut aussi évoquer l’apport du Centre de performance polynésien, une filière sport-étude mise en place en 2019 et dirigé par notre directeur technique, Sylvain Roux, qui a apporté une dynamique supplémentaire à la natation tahitienne.”



Peut-on envisager que les jeunes nageurs tahitiens qui se distinguent actuellement parmi les athlètes du haut niveau national dans leur catégorie d’âge puissent être destinés à terme à rejoindre l’équipe nationale, voire à se distinguer à l’international ? Tout est possible selon les techniciens locaux mais cela dépendra de plusieurs paramètres, la volonté de chacun de continuer à travailler intensément à l’entraînement pendant des années, le soutien familial, le parcours scolaire et le choix à un moment donné d’intégrer des clubs de haut niveau en métropole. Potentiellement, cela semble en tout cas réalisable pour quelques-uns.

Les titres et les médailles *Deotille Videau (CPP/CNP) 13 ans filles

-Championne de France 200 m. 4 nages

-Championne de France 400 m. 4 nages

-Championne de France 200 m. dos

-Vice-championne de France 100 m. dos

-Médaille de bronze 1500 m. NL



*Teherearii Oopa (I Mua) 14 ans garçons

-Champion de France 50 m. NL

-Champion de France 50 m. papillon

-Champion de France 100 m. NL

-Vice-champion de France 100 m. papillon

-Médaille de bronze 50 m. dos



*Rohutu Teahui (CNP) 13 ans garçons

-Champion de France 50 m. dos

-Champion de France 100 m. dos

-Vice-champion de France 200 m.dos



*Ragihei-Kura Timo (I Mua) 12 ans filles

-Vice-championne de France 200 m. brasse



