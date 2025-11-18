

Réhabilitation de l’hôpital de Taravao

Tahiti, le 23 novembre 2025 - Ce mardi sera posée la première pierre du chantier de réhabilitation des services de soins de suite et de réadaptation et de long séjour de l’hôpital de Taravao.



Le lancement d’un grand chantier à l’hôpital de Taravao aura lieu ce mardi. Le projet vise à rénover les chambres des services de long séjour et de soins de suite, ainsi qu’à réaménager l’antenne de la pharmacie et la salle de rééducation. L’objectif est d’améliorer l’accueil et la prise en charge des patients de la Presqu’île, soit plus de 47 000 personnes, en leur offrant un accès plus facile à des soins de qualité, proches de chez eux.



Le coût total de cette opération, qui comprend la construction d’un nouveau bâtiment et la réhabilitation d’un second, s’élève à 1,137 milliard de francs. Le projet est cofinancé par l’État et le Pays dans le cadre du contrat de développement et de transformation 2024 : 385 millions de francs proviennent de l’État et 555 millions de francs du Pays. Le reste est financé sur les fonds propres du Pays.



Le projet se déroulera en deux phases. La première a commencé par le désamiantage et la démolition de l’ancienne maternité, afin de construire un nouveau bâtiment. Celui-ci accueillera le service de long séjour (LS) avec 12 lits en chambres individuelles, la nouvelle antenne de pharmacie de l’hôpital, des locaux communs et de soins, ainsi qu’une zone d’accueil.



Une fois ce bâtiment terminé (fin 2026), l’actuel bâtiment de service de soins de suite et de réadaptation (SSR) et de long séjour pourra à son tour être désamianté puis rénové. Il abritera alors le nouveau service SSR, comprenant 12 lits en chambres individuelles, ainsi qu’un service de kinésithérapie. La fin des travaux est prévue pour début 2028.



Pour rappel, les soins de suite et de réadaptation visent à accueillir les patients en moyen séjour, afin de leur permettre de bénéficier d’un plateau technique et de l’expertise de professionnels de santé spécialisés avant de rentrer chez eux dans les meilleures conditions de sécurité.



Les équipes médicales et paramédicales vont œuvrer pour que le patient retrouve le meilleur niveau possible d’autonomie et de qualité de vie. Le long séjour s’adresse, quant à lui, aux patients qui nécessitent un suivi médical plus prolongé, et favorisera alors la proximité des patients de la Presqu’île avec leur famille.



Rédigé par d'après communiqué le Dimanche 23 Novembre 2025 à 16:26 | Lu 330 fois



