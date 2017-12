Réforme des retraites : le "désaccord" persiste

PAPEETE, le 8 décembre 2017. Les cinq centrales syndicales de salariés et les organisations patronales Medef et CGPME expriment, dans un communiqué, leur "désaccord sur la forme et sur le fond de la réforme" des retraites proposées par le gouvernement.





La CSTP-FO, Otahi, la CSIP, O oe To oe Rima, A Ti'a i Mua, le Medef et la CPME ont adressé un communiqué commun. Celui-ci fait suite au "communiqué du dernier conseil des ministres relatant la présentation du projet de loi relatif à l’assurance vieillesse" et aux "récentes déclarations du porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou".



"Les organisations syndicales et patronales nommées ci-dessous, tiennent ici à affirmer une nouvelle fois leur désaccord sur la forme et sur le fond de la réforme de l’assurance vieillesse telle que proposée par le gouvernement", indique le communiqué. "Elles prennent acte de la décision de ce dernier de soumettre aux institutions, en l’état, le projet de Loi de Pays comportant les réformes présentées lors de la rencontre du jeudi 30 novembre dernier."



"Aussi, soucieuses de traiter la réforme de la Protection Sociale Généralisée dans son ensemble et avec des propositions cohérentes, responsables, solidaires et justifiées, les organisations syndicales et patronales s’attacheront à clarifier leurs propositions dans le cadre des travaux à venir au sein du CESC et du conseil d’administration de la CPS" , indique ce communiqué.