Réforme de la retraite : ce qui change pour vous

Pour un départ à l’âge légal et sans la durée de cotisation suffisante la pension de retraite anticipée sera affectée d’un abattement par rapport à la durée d’assurance.





Pour bien comprendre ces tableaux, voici donc quelques exemples





Du 1er juillet au 1er décembre 2019 :

- je pourrais bénéficier d’une pension de retraite avec abattement par rapport à l’âge et la durée, si je suis âgé(e) d’au moins 57 ans et que je justifie d’une durée d’assurance d’au moins 25 années

- je pourrais bénéficier d’une pension de retraite avec abattement par rapport à l’âge uniquement, si je suis âgé(e) d’au moins 57 ans et que je justifie d’une durée d’assurance d’au moins 35 années

- je pourrais bénéficier d’une pension de retraite avec abattement par rapport à la durée d’assurance uniquement, si je suis âgé (e) d’au moins 60 ans et que je justifie d’une durée d’assurance d’au moins 5 années.



Pour l’année 2020,

- je pourrais bénéficier d’une pension de retraite avec abattement par rapport à l’âge et la durée, si je suis âgé(e) d’au moins 57 ans et que je justifie d’une durée d’assurance d’au moins 30 années

- je pourrais bénéficier d’une pension de retraite avec abattement par rapport à l’âge uniquement, si je suis âgé(e) d’au moins 57 ans et que je justifie d’une durée d’assurance d’au moins 35 années et 9 mois.

- je pourrais bénéficier d’une pension de retraite avec abattement par rapport à la durée d’assurance uniquement, si je suis âgé (e) d’au moins 60 ans et que je justifie d’une durée d’assurance d’au moins 5 années.