Référendum, fin de vie, Ukraine: Macron a rendez-vous avec les Français

Ukraine, sujets de société, retraites, finances publiques... Emmanuel Macron, qui poursuit son entreprise de reconquête de l'opinion, a rendez-vous avec les Français dans une émission grand format mardi soir sur TF1 durant laquelle il pourrait abattre la carte du référendum, une première depuis 20 ans.



Le chef de l'État répondra deux heures et demie durant, à partir de 20H10, aux questions du présentateur Gilles Bouleau, de personnalités issues de la société civile - influenceur, chef d'entreprise, leader syndicale, jeune journaliste engagée sur les sujets environnementaux, maire - et de Français.



Après sa traversée du désert à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, il entend ainsi montrer qu'il a repris la main et est de nouveau incontournable dans le champ politique intérieur, quand son Premier ministre François Bayrou paraît de plus en plus éclipsé.



L'occasion de démontrer sa "capacité d'impulsion" dans "un contexte international très tendu", vante son entourage. Avec aussi l'espoir d'un rebond à domicile, après les records d'impopularité enregistrés à l'automne, dans le sillage de la dissolution ratée.



"Chassez le naturel, il revient au galop. Son objectif c'est de rester président jusqu'à la dernière seconde", renchérit un membre du gouvernement.



- Questions multiples -



Franchira-t-il cette fois le Rubicon du référendum, une tentation souvent exprimée depuis 2017 mais jamais suivie d'effet ?



"Oui", si l'on en croit certains proches. Le chef de l'Etat avait indiqué lors de ses vœux pour 2025 que les Français seraient amenés à "trancher" sur des sujets déterminants.



Une tentation d'autant plus grande que le gouvernement n'a plus de majorité à l'Assemblée. "Le référendum, c'est le substitut du Parlement", relève la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina.



Emmanuel Macron songerait à plusieurs questions simultanées, sur des thèmes variés, pour dépassionner le recours à cet outil qu'aucun président n'a osé dégainer depuis 2005 et la victoire du "non" sur la Constitution européenne.



Temps d'écran des enfants, fin de vie, réforme territoriale, immigration... les spéculations vont bon train sur les sujets possibles, et leur faisabilité, alors que l'exercice reste très encadré par la constitution.



Les Français sont très majoritairement favorables (83%) à l'organisation d'un référendum et placent l'économie, les retraites et l'immigration en tête des sujets sur lesquels ils aimeraient être questionnés, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié dimanche.



Priorités partagées par la classe politique: sans surprise, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a ainsi appelé mardi sur TF1 le chef de l'État "à prendre les Français au sérieux et à organiser un référendum sur l'immigration".



Mais s'il "nous sort un référendum sur le temps scolaire, ce sera considéré comme une manoeuvre", a prévenu Marine Le Pen depuis l'Assemblée nationale. "Les référendums en France sont organisés pour des grands sujets (...) qui engagent l'avenir de la nation", a souligné la cheffe de file du parti d'extrême droite.



- "justice fiscale" -



Même méfiance du côté de La France insoumise: "Nous sommes extrêmement sceptiques sur sa volonté de suivre l'avis du peuple", a déclaré la députée Clémence Guetté lors d'une conférence de presse. La vice-présidente de l'Assemblée a appelé le chef de l'Etat à "mettre en oeuvre des propositions réelles qui intéressent vraiment les Français".



Dans le camp présidentiel, le chef des députés Modem Marc Fesneau a évoqué l'hypothèse d'une "règle d'or" contre les déficits budgétaires.



A gauche au contraire, "la question de la réforme des retraites" revient sur le tapis: "C'est un sujet qu'il pourrait être intéressant de mettre au débat", a estimé l'écologiste Léa Balage El Mariky. Du côté syndical, la patronne de la CFDT Marylise Léon a aussi plaidé pour une consultation des Français sur "la justice fiscale".



Trois jours après son déplacement à Kiev, Emmanuel Macron sera aussi très attendu sur l'Ukraine, alors que les événements semblent s'accélérer avec une possible rencontre au sommet jeudi à Istanbul, en présence de Donald Trump.



Le président sera entouré par 100 m2 d'écrans. Interviendront la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet sur la réforme des retraites et les licenciements chez ArcelorMittal, le YouTubeur Tibo Inshape sur le sport à l'école, le journaliste Charles Biétry, atteint de la maladie de Charcot, sur la fin de vie, Cécile Duflot, directrice de l'ONG de lutte contre les inégalités Oxfam, sur une éventuelle taxe sur l'héritage.



Une haltérophile l'interpellera sur le port du voile, précise encore TF1 sur son site internet. De même que la journaliste Salomé Saqué sur l'environnement et le maire de Béziers Robert Ménard sur la sécurité.