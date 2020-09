Rédérendum en Nouvelle-Calédonie: arrivée et quatorzaine pour 235 délégués

Nouméa, France | AFP | jeudi 17/09/2020 - Quelque 235 délégués de la commission de contrôle, qui encadre le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie prévu le 4 octobre, sont arrivés à Nouméa où ils ont été placés en quatorzaine en raison de la crise sanitaire, a indiqué jeudi son président.



Un premier référendum d'autodétermination avait déjà eu lieu le 4 novembre 2018 dans l'archipel et avait été remporté par les opposants à l'indépendance (56,7%).



"A cause de la situation sanitaire, l'organisation a été un peu plus difficile qu'en 2018 mais grâce à la mobilisation des ministères de l'Intérieur, des Outre-mer et de la Justice, on a réussi à rassembler un nombre de délégués plus important que le nombre de lieux de vote", a déclaré à l'AFP Francis Lamy, conseiller d'Etat et président de cette commission de contrôle.



Arrivés mercredi soir à Nouméa en provenance de Paris, ces 235 délégués ont été placés sur le champ en quatorzaine dans des hôtels réquisitionnés, selon le protocole sanitaire en place en Nouvelle-Calédonie où la Covid-19 ne circule pas. Seuls 23 cas ont été enregistrés, dont aucun local.



Lui-même confiné jusqu'au 26 septembre, M. Lamy a appelé les délégués "au respect scrupuleux et exemplaire" du protocole pour "protéger les habitants de Nouvelle-Calédonie".



"Nous allons mettre à profit cette quatorzaine pour les former à distance sur les règles du scrutin mais aussi sur l'histoire, la géographie ou la coutume kanak, même si certains étaient déja venus en 2018", a également indiqué Francis Lamy.



Déployés dans les bureaux de vote (241) le jour du scrutin pour veiller au respect des règles électorales et rectifier éventuellement la liste si un électeur s'estime victime d'une erreur administrative, les délégués seront en tout 248, 13 d'entre eux étant des magistrats en poste en Nouvelle-Calédonie ou des fonctionnaires venus de Wallis et Futuna.



Le scrutin du 4 octobre prochain se déroulera également sous l'oeil d'experts de l'ONU et du Forum des îles du Pacifique.



La commission de contrôle est chargée de la proclamation officielle du résultat du référendum, dont le corps électoral est soumis à des restrictions parmi lesquelles une résidence continue en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 1994. Selon des chiffres du haut-commissariat de la république, 180.640 électeurs sont inscrits, soit 6.000 de plus qu'en 2018.