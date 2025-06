Recueillement à Faa'a pour le Tavini

Tahiti, le 29 juin 2025 – Autre ambiance à la stèle de Tavararo, ce dimanche soir, où des élus et sympathisants indépendantistes se sont réunis pour “se souvenir des Polynésiens qui se sont battus pour rester eux-mêmes”.





En début de soirée, ce dimanche, l’ambiance n’était pas à la fête chez les indépendantistes. Des élus et sympathisants du Tavini Huira’atira se sont réunis à la stèle de Tavararo, à Faa'a, où des chants, des prières et des gerbes de fleurs ont marqué la commémoration de l'annexion du 29 juin 1880 et des batailles franco-tahitiennes qui l'ont précédée, résumée ainsi : “On ne célèbre pas l'autonomie, on se souvient de la souveraineté perdue”.



En marge des discours, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, accompagné de plusieurs ministres, est revenu à notre micro sur la signification de cette journée : “C’est important pour nous de faire cet acte de mémoire chaque année pour se souvenir des Polynésiens qui se sont battus pour rester eux-mêmes. Je voudrais remercier le haut-commissaire qui a déposé une gerbe ce matin. Une année, il s’était joint à nous. Pour nous, c’est un moment de deuil et de souvenir. C’est un devoir de mémoire pour ne pas oublier”.



Pour le leader indépendantiste Oscar Temaru, “c’est la vérité qui nous rendra libre”. “Ça fait des années que l’on se pose la question : qui dit la vérité entre ces deux 29-Juin ? On ne peut pas célébrer le jour où on a été annexé à un autre pays... C’est impossible ! Un jour, je pense qu’il faudra qu’on se mette d’accord. Il y a un temps pour la fête, un autre pour le recueillement. Il faut rappeler l’histoire.”