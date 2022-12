Recours à la prostitution de mineure : Le procès des 12 clients renvoyé au 9 février

Tahiti, le 8 décembre 2022 – Le procès de 12 hommes poursuivis pour avoir eu recours à la prostitution d'une mineure de 14 ans, dont le directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, un médecin, un chef d'entreprise ainsi qu'un policier des renseignements territoriaux, a été renvoyé jeudi au 9 février prochain.



Affluence au palais de justice jeudi matin à l'ouverture du procès de douze hommes poursuivis pour avoir eu recours à la prostitution d'une mineure de 14 ans. Alors que le tribunal devait juger le directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, Nicolas Prud'homme ainsi qu'un médecin, un chef d'entreprise et un policier des renseignements territoriaux et huit autres clients de la mineure, la juridiction a fait droit à plusieurs demandes de renvoi demandées par la défense.



L'affaire avait démarré en juillet dernier lorsque le parquet de Papeete avait ouvert une enquête préliminaire portant sur des faits de recours à la prostitution d'une mineure de 14 ans. Les investigations, confiées aux gendarmes de la brigade de recherche de Faa'a avaient permis d'établir que le directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, Nicolas Prud'homme, ainsi qu'un policier des renseignements territoriaux, un médecin et un chef d'entreprise avaient eu plusieurs rapports sexuels tarifés avec la mineure. Dans un communiqué le 8 novembre dernier, le procureur de la République avait par ailleurs indiqué que “huit autres clients occasionnels” seraient également renvoyés en correctionnelle. Leur procès a donc été renvoyé jeudi au 9 février prochain.