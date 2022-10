Record national pour Rohutu Teahui sur le 100 mètres dos

Tahiti, le 16 octobre 2022 - La piscine Pater a accueilli un Trophée Avenirs, samedi, et un Sprint 25 mètres, dimanche. Lors de cette réunion, Rohutu Teahui a amélioré la meilleure performance française des 13 ans sur 100 m dos en petit bassin.



La deuxième édition du Trophée Avenirs (11 ans et moins), après celle du mois de septembre qui avait relancé la saison 2022 de natation, a ouvert samedi le programme du week-end à la piscine Pater. La participation y a été de nouveau conséquente avec près d’une centaine de jeunes nageurs présents. Trois nages individuelles au programme des jeunes – 25 m brasse, 25 m papillon et 200 m nage libre (NL) – et un relais mixte sur 4x25 m NL. Le Trophée Avenirs local s’inscrit dans le cadre du Trophée Avenirs de la fédération française.



Participation également conséquente le lendemain lors du Sprint 25 mètres toutes catégories avec aussi une centaine de participants et un nombre quasiment équivalent de dames et messieurs, ce qui témoigne du fait que la natation locale se féminise de plus en plus. La formule de l’épreuve instaurée lors du premier Sprint 25 mètres en septembre a été reprise, à savoir que les 12 meilleurs temps des séries se qualifiaient pour les demi-finales, les vainqueurs de chaque demi-finale et les quatre meilleurs chronos disputant la finale.



Rohotu Teahui première fois sous la minute



Trois nageurs ont bousculé les tablettes des meilleures performances (MP) en bassin de 25 mètres dimanche, à commencer par Rohutu Teahui qui a battu la MP française des 13 ans sur 100 m dos en juillet en 1’02’’51 dans le bassin de Pau et qui a explosé son record dans le bassin de Pater en descendant sous la minute, dimanche, en 59’’44 lors de sa demi-finale.



C’est aussi en demi-finale que Teherearii Oopa a amélioré la MP régionale des 14 ans sur 100 m papillon en 1’00’’26. Lui aussi est appelé à passer rapidement sous la minute sur la distance. Naël Roux a, pour sa part, signé une MP régionale des 17 ans lors de la finale du 100 m brasse qu’il a survolée en 1’05’’89.



En exergue également, Déotille Videau qui s’est imposée à deux reprises en finale sur 100 m papillon et dos, Poerani Bertrand et Heimaruiti Bonnard montant sur la plus haute marche du podium sur 100 m brasse et NL. Deux titres également chez les messieurs pour le triathlète Jean-Marc Rimaud l’emportant sur le 100 m dos. Prochain rendez-vous en bassin le dimanche 6 novembre avec un Meeting 50 mètres à la piscine Tipaerui.