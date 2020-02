Record du nombre de Polynésiens inscrits pour intégrer la gendarmerie

Tahiti, le 28 février 2020 - La sélection de recrutement des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pour l’année 2020 aura lieu le 17 mars à l’Université. Avec 485 candidats inscrits, la Polynésie devient le plus gros centre d’examen pour ce recrutement, métropole et Outre-mer confondus.



Les épreuves écrites d’admissibilité de la sélection de recrutement des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) se dérouleront le 17 mars à l’Université de la Polynésie française (UPF). Comme le rappelle la gendarmerie dans un communiqué, « 485 candidats polynésiens se sont inscrits dans l’une des cinq spécialités proposées (administration et gestion du personnel, gestion logistique et financière ; restauration collective ; affaires immobilières ; auto-engins blindés) pour cette première session de l’année». Ils représentent ainsi plus d’un quart de l’effectif total des inscrits au niveau national.



Ce chiffre record fait de la Polynésie française le plus gros centre d’examen pour ce recrutement, métropole et outre-mer confondus. Rappelons que lors de la dernière sélection organisée en septembre, 20 candidats sur 125 avaient été admis.



Pour cette session 2020, l’épreuve écrite de « mise en situation professionnelle » se déroulera de 13h à 15h. Les candidats devront se présenter au bâtiment A du campus universitaire d’Outumaoro entre 12h et 12h45 au plus tard, avec une pièce d’identité et leur convocation.



Les résultats de la phase d’admissibilité seront diffusés mi-avril. En cas de réussite aux écrits, les candidats seront automatiquement inscrits aux épreuves d’admission (épreuves sportives ; tests psychométriques ; entretien avec un jury et un psychologue).