Record de qualifiés pour les Championnats de France juniors de natation

Tahiti, le 26 mars 2023 - Cinq nageurs tahitiens ont réalisé les minima pour participer aux Championnats de France juniors 2023 qui auront lieu à Chartres du 5 au 10 avril, ce qui constitue un record pour la natation locale. Heimaruiti Bonnard (OLP), Déotille Videau (CNP), Naël Roux (CNP) et Rohutu Teahui (CNP) s’envoleront vers la métropole mardi. Teherearii Oopa (I Mua), qui s’est récemment blessé, a dû déclarer forfait.



La dynamique de la natation tahitienne ne cesse de se confirmer ces dernières années. L’élite jeune tahitienne s’était distinguée la saison dernière en décrochant plusieurs titres aux Championnats de France jeunes 2022 et les intéressés ont poursuivi leur progression cette saison en se qualifiant pour les Championnats de France juniors.



Rohutu Teahui, âgé de 14 ans et qui a décroché trois titres de champion de France jeunes, n’avait pas l’âge pour concourir en juniors garçons (à partir de 15 ans), mais il a finalement obtenu une dérogation de la Fédération française pour s’aligner à Chartres. Déotille Videau, également triple championne de France chez les jeunes, et Heimaruiti Bonnard, qui est montée sur un podium national, représenteront la natation tahitienne féminine. Outre Rohutu Teahui, Naël Roux, qui avait décroché à trois reprises un podium aux France juniors en petit bassin en décembre dernier, sera aussi en lice chez les hommes. Teherearii Oopa aurait dû les accompagner mais il a dû se résoudre à déclarer forfait pour cause de blessure.



Le niveau s’élève mais avec des podiums à porter



Les Championnats de France juniors, dont les meilleurs éléments sont destinés à rejoindre le plus haut niveau français, sont comparativement plus relevés que les Championnats de France jeunes. Aussi, les ambitions tahitiennes sont moins élevées qu’elles ne l’étaient aux France jeunes. La catégorie juniors s’étale sur quatre années d’âge, soit de 14 à 17 ans chez les filles et de 15 à 18 ans chez les garçons. Mais les compétitions nationales sont scindées par groupe de deux années d’âge 14/15 ans et 16/17 ans en féminine, 15/16 ans et 17/18 ans en masculin.



Les quatre représentants tahitiens sont tous première année de leur groupe d’âge, ce qui rend une accession au podium encore plus ardue. Ceci étant, Déotille Videau (14 ans) peut nourrir des ambitions sur 200 m dos et 400 m quatre nages eu égard à ses temps de qualification et Naël Roux (17 ans), qui a certes déjà obtenu trois podiums en petit bassin en juniors mais il était alors deuxième année du premier groupe d’âge, aura une tâche plus difficile cette année en grand bassin étant première année du deuxième groupe d’âge. Mais il est capable de décrocher un podium dans un bon jour. Déotille Videau et Naël Roux ont aussi pour objectif de tenter de se qualifier pour les Championnats de France élite qui auront lieu du 12 au 18 juin. Heimaruiti Bonnard (14 ans) visera, pour sa part, des temps de qualification pour les Jeux du Pacifique, de même que Rohutu Teahui.



Les quatre nageurs qui sont membres du Centre de performance polynésien (CPP), structure d’accès vers le haut niveau, seront accompagnés en métropole par Anis Billy qui les encadre quasi quotidiennement au sein du CPP. En attendant l’ouverture des Championnats de France le 5 avril, les nageurs tahitiens seront en stage à l’Insep de Vincennes.