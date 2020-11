Reconfinement: un "coup de massue" pour les voyagistes qui reportent tous les départs

Paris, France | AFP | vendredi 30/10/2020 - Les tour-opérateurs français ont annoncé vendredi la suspension de tous les départs jusqu'au 30 novembre en raison des nouvelles restrictions de déplacement liées au Covid-19, un "coup de massue" pour la profession qui "ne voit pas le bout du tunnel".



Depuis fin juin et la réouverture d'une poignée de pays au tourisme, des départs avaient pu se faire pour certaines destinations, principalement à l'intérieur de l'espace Schengen ou en outre-mer.



Mais vendredi, au premier jour du nouveau confinement imposé par le gouvernement, le Syndicat des entreprises du tour operating (Seto) a recommandé à ses membres de "reporter tous les départs jusqu'au lundi 30 novembre 2020 inclus, compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, du reconfinement et des dernières décisions en matière de restriction de voyages qui en découlent", dans un communiqué.



"C'est un coup de massue. Et on ne voit pas le bout du tunnel", a réagi à l'AFP René-Marc Chikli, président du Seto, qui représente l'essentiel des tour-opérateurs de l'Hexagone.



"Nous avions eu un peu d'espoir pendant l'été, puis pour la Toussaint les espérances se sont amenuisées. Quant aux ventes pour la période de Noël, personne ne prendra de décision (pour une réservation de voyage, NDLR) avant le 1er décembre", soit le terme des quatre semaines minimum du reconfinement, indique-t-il.



Selon M. Chikli, les tour-opérateurs français ont réalisé 5% de leur trafic habituel en juillet, et 15% en août, soit environ 150 millions d'euros de chiffre d'affaires contre quelque 1,2 milliard l'été précédent.



Concernant novembre, le nombre de réservations effectuées pour des séjours étaient très limité, pour des destinations comme l'espace Schenghen, la Tunisie, la République dominicaine, les îles Canaries ou la Grèce.



Les mesures d'aides de la part du gouvernement "ont été très bien accueillies, mais il faut aller plus loin, notamment en matière de loyers pour les agences de voyage, ou d'exonération des charges sociales. Les tour-opérateurs continuent d'avoir des frais fixes et aucune rentrée d'argent, plus de trésorerie. On est dans la survie, des plans de licenciements sont mis en place", a déploré René-Marc Chikli.



Au cours de leur exercice 2019 (calculé entre novembre 2018 et octobre 2019), les tour-opérateurs avaient fait voyager un total de 6,3 millions de clients, soit +7% sur un an.