Reconfinement: la SNCF va supprimer jusqu'à 70% des TGV circulant en France

Paris, France | AFP | mardi 03/11/2020 - La SNCF va supprimer progressivement jusqu'à 70% des TGV --inOui et Ouigo-- circulant en France à partir de mercredi, la fréquentation s'étant effondrée avec le reconfinement de la population, a-t-elle annoncé mardi.



En fonction de l'évolution de la situation, "des adaptations supplémentaires pourraient être mises en oeuvre dans le courant de la semaine prochaine", a précisé la compagnie, rappelant que 93% des TGV avaient été supprimés au plus fort du premier confinement au printemps.



L'offre des trains Intercités sera également réduite, à partir de jeudi, avec le maintien d'un à deux allers-retours quotidiens.



"Les clients ayant réservé un billet pour un train annulé sont avertis au moins 48 heures avant le départ, afin d'être placés sur un autre train ou d"être remboursés sans frais", a assuré la SNCF dans un communiqué.



Les services de restauration à bord ont été suspendus lundi, tout comme le service Juniors & Cie d'accompagnement des enfants, a-t-elle aussi noté.



Alors que le taux d'occupation des trains grandes lignes était en moyenne de 50% environ ces dernières semaines, dépassant même les 60% lors du week-end de la Toussaint, il a chuté à quelque 15% à partir de ce mardi, a relevé la compagnie.



Les billets TGV et Intercités --avec le cas échéant les TER en correspondance-- sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 4 janvier 2021.



Concernant les TER, d'éventuelles adaptations interviendront "au fil des prochains jours" en concertation avec les régions, selon la SNCF.



Quant à l'Ile-de-France, les trains circulent à l'horaire habituel jusqu'à 21H00 et de manière réduite plus tard dans la soirée.



Les horaires des trains du quotidien circulant le lendemain seront affichés au plus tard à 17H00 sur l'application L'Assistant SNCF et tous les autres canaux d'information habituels, a promis la compagnie.



Du côté des trains internationaux, l'offre des Thalys --vers le Benelux-- a été réduite à 30% de la normale lundi, en attendant un nouvel allègement ces prochains jours. Seuls 15% des Eurostar --vers Londres-- circulent.