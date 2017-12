Récompensés pour leurs idées et leur audace

Haumanava a eu l’idée avec sa conjointe d’innover et de proposer un produit inexistant sur le fenua. Le couple a décidé de valoriser la peau de poissons considérée comme un déchet pour lui offrir une nouvelle vie en la transformant en cuirs et en la déclinant en bijoux et textiles. La démarche est astucieuse puisque cette économie circulaire est peu coûteuse en matière de production et peut rapporter jusqu’à 7 millions de chiffre d’affaires par an.

Le produit en lui-même séduit les artisans qui sont preneurs de nouveautés. Le couple projette de lancer à court terme leur propre marque. Au niveau commercial, un book est en cours de constitution pour faciliter le démarchage, des rencontres avec les associations d’artisans sont prévues et la marque Ecocuir sera déposée à l’Institut national de la propriété industrielle. Au niveau de leur production artisanale, ils estiment leur capacité entre 400 et 500 peaux par mois.

Ils utilisent aussi pour la fabrication de certains produits les écorces de mimosas et de manguiers qu’ils trouvent dans leur vallée et des colorants biologiques. Pour assouplir le cuir, ils commandent chez des fournisseurs de la place du quebracho qui est un arbre dont le bois très dur est utilisé pour faire du parquet et du charbon de bois. L’écorce est riche en tannins et on lui prête des propriétés aphrodisiaques. Ils ont également la possibilité de s’approvisionner chez des menuisiers où ils récupèrent les chutes de bois.