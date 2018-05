Recherche familles d'accueil pour jeunes délinquants

C'est dans ce but, que la PJJ lance une 'grande campagne de recrutement' de familles d'accueil à travers Tahiti et sa presqu'île et l'île de Moorea. "Nous espérons avoir de nombreuses candidatures, cela nous permettra d'avoir un panel vaste de familles pouvant correspondre aux différentes personnalités des mineurs" , détaille Fouzia Tamba.

Une fois, les candidatures déposées, chaque dossier sera étudié avec la plus grande attention par la PJJ. Si plusieurs critères seront pris en considération et qu'il n'y a pas un profil type, l'assistante sociale souligne toutefois que plusieurs qualités s'avèrent indispensables : "Il faut avoir un bon relationnel, être à l'écoute, faire preuve d'autorité et avoir de la patience. Mais surtout, nous regarderons les motivations des familles, car ce sont des enfants très difficiles" , insiste-elle.

Les familles sont indemnisées à hauteur de 3600 francs par jour pour accueillir et s'occuper du mineur. Elles sont accompagnées par l'équipe pluridisciplinaire de la PJJ. Un éducateur, Julien Cruçon, suit le mineur tout au long du placement. Ce dernier doit être temporaire, car l'idée est vraiment qu'il retourne ensuite dans sa famille fort de cette expérience. Un travail parallèle peut également être mené par la PJJ dans la famille du mineur afin d'améliorer la situation.

"Le jeune placé va réapprendre à découvrir d'autres fonctionnements familiaux. En étant logé au sein d'une famille, il va découvrir un quotidien différent de ce qu'il connaît chez lui. Si l'enfant vit dans un environnement violent, il va se rendre compte que les relations apaisées, les dialogues peuvent également exister. Souvent, rien que le fait de partager un repas autour d'une table est nouveau pour lui !", remarque avec justesse Fouzia Tamba.