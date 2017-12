Recensement 2017 : le gouvernement central a pris note des résultats

PAPEETE, le 26/12/2017 - Le journal officiel a publié, vendredi, un décret du gouvernement central concernant les résultats du recensement réalisé au fenua cette année. La population municipale de la Polynésie est arrêtée à 275 918 habitants.



Après les enquêtes qui ont été réalisées en Polynésie française, ces derniers mois, le gouvernement central à Paris a pris un décret authentifiant les résultats de ces études.



" La population municipale de la Polynésie française est arrêtée à 275 918 habitants ", indique ce décret qui a été publié au Journal officiel, vendredi dernier.



207 333 habitants vivent dans l'archipel des Îles du Vent, ce qui représente 75 % de la population totale.



Avec 29 506 habitants, la commune de Faa'a reste la plus peuplée, suivi de Punaauia (28 103) et Papeete (26 926). En 4ème position, on retrouve la commune de Moorea-Maiao avec 17 816 habitants, vient ensuite Mahina avec 14 763 habitants.



Aux Raromatai, on compte 35 393 habitants, dont 35 % vivent à Raiatea (12 249). À Bora Bora, on compte 10 549 habitants, 6 075 à Huahine, 5 234 à Tahaa et 1 286 à Maupiti.



Dans les 17 communes de l'archipel des Tuamotu-Gambier, on dénombre 16 881 habitants. Rangiroa est l'atoll le plus peuplé avec 2 709 habitants. Si on rajoute ses communes associées (Makatea, Mataiva et Tikehau), on compte 3 657 habitants. La commune de Arutua arrive en seconde position avec 1 664 habitants, suivi de Fakarava (1 637). Aux Gambier, on compte 1 535 habitants.



Direction les Marquises à présent, où on dénombre 9 346 habitants. 32 % de la population est concentrée sur Nuku Hiva (2 951 habitants), 24 % des marquisiens résident à Hiva Oa (2 243) et à Ua Pou (2 213).



Aux Australes, on retrouve 6 965 habitants, dont 2 466 vivent à Rurutu (35 %), 2 217 sont à Tubuai (32 %). Raivavae compte 903 habitants, Rimatara 872 et 507 pour Rapa.



" Les nouveaux chiffres de population sont, sous réserve de disposition législative ou règlementaire contraire, pris en considération pour l'applications des lois et règlements à compter du 1er janvier 2018 ", informe le décret.



Retrouvez ci-dessous le décret qui a été publié au Journal officiel.