Réaménagement du Front de mer : le syndicat des taxis consulté

PAPEETE, le 21 mai 2019. Pendant les travaux de réaménagement du front de mer, la station des taxis sera délocalisée dans la rue Jeanne d'Arc. A terme, le nombre de places qui leur seront réservées diminuera. Le ministre des Transports a rencontré le syndicat des taxis pour connaître leurs propositions.



Le ministre des Transports terrestres, René Temeharo, accompagné des représentants de la mairie de Papeete, de la direction de l’Equipement, et de la Direction des Transports terrestres, a rencontré, le président du syndicat des taxis, Calixte Guilloux, et quelques professionnels de ce secteur d’activités, à la station de taxis située au centre Vaima, à Papeete.



Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les emplacements, provisoires et définitifs, des taxis dans le cadre de la poursuite des travaux de réaménagement du Front de mer. Dès le démarrage des travaux de la zone de la station de taxis située au Centre Vaima, les professionnels seront délocalisés, dans un premier temps, dans la rue Jeanne d’Arc. En

raison de la réduction du nombre de places qui leurs seront attribuées en définitive, et compte tenu de l’impact des

travaux de la voie d’insertion actuelle de la station de taxi, le ministre a souhaité inviter les professionnels à lui faire part de leurs propositions afin de dégager la meilleure alternative pour les prochains emplacements, notamment pour

la file d’attente.



Actuellement, 12 places sont disponibles à la station de taxi du centre Vaima. Elles seront réduites à 5 places pour la zone de départ : il était donc essentiel de trouver un consensus, avec les professionnels, afin d’opter pour la meilleure solution pour la file d’attente.



L’aménagement de l’espace de travail, avec notamment la ligne téléphonique et l’emplacement du téléphone, le fare pote’e pour l’attente des clients et les sanitaires, a également été évoqué. Les chauffeurs de taxi ont sensibilisé le ministre sur la nécessité de disposer d’un espace de dépose bagages afin de répondre à une demande formulée par la clientèle touristique.



Les études préalables concernant la zone de la station taxi débuteront à compter du mois de juin, pour un démarrage des travaux prévu pour septembre de cette année.