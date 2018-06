Realiz : soumettez votre projet et/ou votez !

PAPEETE, le 18 juin 2018 - L'opération Realiz accompagne les habitants des dom-tom dans la réalisation de leurs projets, à condition qu'ils aient un objectif de solidarité. Il vous reste jusqu'au 30 juin pour déposer votre projet et/ou votez pour celui qui vous séduit le plus.



Les 5 projets de chaque territoire obtenant le plus de votes au 30 juin 2018 seront pré-sélectionnés. L’équipe Réaliz rentrera ensuite en contact avec ces finalistes pour approfondir la compréhension de leur projet. Le jury Réaliz se réunira et les résultats seront annoncés en septembre.



Les gagnants de chaque territoire seront récompensés et bénéficieront d’un financement jusqu’à 2 500 € (300 000 Fcfp) pour le 1er, jusqu’à 1 500 € (180 000 Fcfp) pour le 2e, jusqu’à 1 000 € (120 000 Fcfp) pour le 3e et jusqu’à 500€ (60 000 Fcfp) pour le projet ayant reçu le plus de votes des internautes (tous territoires confondus).



Réaliz est une opération visant à accompagner les habitants des dom-tom dans la réalisation de leurs projets solidaires à vocation éducative, sportive, culturelle et/ou environnementale. Le but ? " Que votre projet induise un sentiment de bien-être pour l’homme… " Pour être validé, le projet doit impérativement s’inscrire dans un objectif de solidarité.



Pour participer vous devez être basé dans un des territoires suivants : Guadeloupe (+ Saint-Martin), Guyane, Martinique, Polynésie Française, Réunion et être âgé d’au moins 18 ans. Ensuite, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne, d'ajouter une photo voire, si vous le souhaitez, une vidéo. Pour augmenter vos chances de gagner, partagez ensuite votre projet sur les réseaux sociaux.



En Polynésie, six projets ont déjà été déposés. Ils concernent la protection des lagons, la mise en place d'un centre pour séniores et la nouvelle génération, la socialisation de jeunes filles et garçons, la valorisation de quartier ou bien le recueil d'animaux abandonnés. Les internautes peuvent voter pour le ou les projets qui les séduisent le plus.