Réactivation localisée de l'incendie qui a déjà détruit 400 ha dans l'Aude

Bizanet, France | AFP | lundi 30/06/2025 - L'incendie déclenché dimanche dans l'Aude où il a détruit environ 400 hectares de végétation avant d'être fixé, était lundi en début d'après-midi en phase de réactivation localisée, selon la préfecture et les pompiers.



Des flammes et des hautes fumées étaient de nouveau visibles depuis la mi-journée sur la commune de Bizanet (Aude), à proximité des zones déjà brûlées par l'incendie, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.



"Depuis une heure environ, il y a effectivement un secteur qui s'est bien réactivé", a affirmé à l'AFP la préfecture, précisant cependant que la situation était "contenue".



"Le feu fixé, ça veut dire que l'avant du feu est stoppé mais qu'il y a toujours des foyers actifs, on savait que cet après-midi, on allait avoir des vents qui allaient se réveiller (...) du coup on a des foyers qui se réactivent", a précisé à l'AFP le colonel Christophe Magny qui commande les pompiers sur place.



Dans la matinée, tout en assurant que les incendies étaient fixés, la préfecture avait prévenu que la vigilance restait de mise en raison de craintes liées à une météo défavorable, avec des pics de forte chaleur, un taux d'humidité en baisse et un peu de vent.



- vent tournant -



Quelque 330 pompiers ainsi que 80 véhicules étaient peu après 14h00 mobilisés sur cette nouvelle phase d'activité de l'incendie, par des températures avoisinant les 40 degrés et avec un vent tournant soufflant en "rafales de 30-35 km/h", a souligné le colonel Magny.



Ce dernier et le préfet de l'Aude, Christian Pouget, doivent faire un point de la situation à 17h30 au poste de commandement des opérations, situé sur la commune voisine de Narbonne mais à proximité immédiate de la zone touchée.



Lundi matin, les pompiers, soutenus par des Canadair, s'étaient appliqués à "noyer le feu" qu'ils étaient parvenus à fixer dans la nuit alors qu'il avait déjà détruit environ 400 hectares de végétation.



L'autoroute A61 entre Toulouse et la Méditerranée, coupée dimanche entre Lézignan et Narbonne en raison de la virulence des flammes, avait été rouverte à la circulation aux alentours de 07h00, selon Vinci autoroute. Au niveau des axes routiers, seule une départementale, toute proche du lieu du sinistre, restait lundi après-midi fermée jusqu'à nouvel ordre.



- barbecue mal éteint -



La trentaine de personnes qui avait été évacuée dimanche d'un camping à Bizanet était toujours prise en charge lundi à la mi-journée tandis que les 60 habitants d'un lotissement, mis à l'abri dimanche soir par mesure de sécurité, ont pu regagner leur domicile.



En lien avec la réactivation du feu dans l'après-midi, aucune nouvelle évacuation n'était programmée, a précisé la préfecture.



L'incendie a détruit "sept bungalows", "deux hébergements insolites", "trois installations techniques" et "un fourgon", tandis qu'une "maison située à proximité du camping a également été touchée par les flammes", a par ailleurs précisé la préfecture, la directrice de cabinet du préfet saluant "le bel élan de solidarité" dont ont fait preuve les habitants de Bizanet pour se soutenir mutuellement.



Plus de 600 pompiers ont été mobilisés "au plus fort de l'incendie", a souligné le SDIS, précisant que neuf sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés, victimes de coups de chaud, des fumées et pour l'un d'entre eux d'une chute.



Le feu est parti "d'un barbecue, qui était transporté sur l'autoroute, derrière un véhicule, sur une remorque", a indiqué dimanche depuis Beauvau le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.



Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue pour "destruction involontaire par incendie de bois et forêt", a précisé à l'AFP le procureur de Narbonne, Eric Camous.



Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un commerçant qui, au retour d'un marché, ne s'est pas rendu compte que son brasero n'était pas éteint.