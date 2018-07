Rappels de certains médicaments à base de valsartan: mise en place d'un numéro vert

Paris, France | AFP | mardi 24/07/2018 - Un numéro vert a été activé et des documents d'information mis en ligne mardi par l'Agence du médicament ANSM après le rappel par précaution début juillet de certains médicaments à base de valsartan.



Certains de ces médicaments, utilisés en cas d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle et après un infarctus cardiaque récent, ont fait l'objet d'un rappel au niveau mondial en raison de la présence d'une substance indésirable décelée chez le fabricant chinois.

"L'ANSM met en place un numéro vert, 0 800 97 14 03 pour répondre aux interrogations des patients ou de leur entourage. Ce numéro vert est accessible gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 19h", a indiqué l'Agence dans un communiqué.

Les documents d'information et la liste des médicaments (ceux qui sont concernés et ceux qui ne le sont pas) sont consultables en ligne sur le site de l'ANSM (http://ansm.sante.fr/).

Le plus important est de n'arrêter son traitement en aucun cas. Si l'on prend un médicament concerné par le rappel, il faut s'adresser à son médecin ou son pharmacien, qui le remplacera par un autre qui ne l'est pas.

"Le message important, c'est qu'il n'y a pas de risque immédiat, aigu pour la santé des patients (qui prennent les médicaments concernés, ndlr), par contre l'arrêt immédiat du traitement représente un risque immédiat", a expliqué à l'AFP la directrice générale adjointe, Christelle Ratignier-Carbonneil.

Environ 1,3 million de patients sont concernés, soit près de la moitié des patients traités en France avec cette molécule.

Cette mesure de retrait des produits dans les pharmacies concerne à peu près la moitié des médicaments à base de valsartan. Neuf laboratoires sont concernés (Arrow Génériques, Biogaran, Cristers, EG Labo, Evolupharm, Ranbaxy Pharmacie Génériques, Sandoz, Zentiva et Zydus).

L'anomalie a été signalée par l'Agence européenne du médicament (EMA), et a entraîné des mesures de rappel au niveau international.

Le défaut de qualité décelé est la présence d'une impureté dans la substance active fabriquée par la société chinoise Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Cette impureté est la N-nitrosodiméthylamine (NDMA), substance classée comme probablement cancérogène chez l’homme.

Les productions de la substance active de cette société ont été arrêtées et une investigation est en cours au niveau européen.